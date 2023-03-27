Cüzdanında Bankkart olanlar dikkat! Sadece 5 gününüz kaldı: Başvurana 2000 TL para iadesi yapılacak!







BANKKART KAMPANYA AYRINTILARI







Bankkart ile yapılan harcamalar ele alındığında herkese 2.000 TL hediye edileceği duyuruldu. Ziraat Bankası'nın yaptığı resmi açıklamaya bakılarak TatilBudur üzerinden tek seferde yapılacak olan 7.500 TL-12.499 TL arasındaki peşin ya da taksitli alışverişe 750 TL, 12.500 TL-19.999 TL arasındaki peşin/taksitli alışverişe 1.250 TL Bankkart Lira, 20.000 TL ve üzeri peşin/taksitli alışverişe 2.000 TL verileceği açıklandı.1-31 Mart 2023 tarihlerinde geçerli olan kampanyaya SMS ile katılım mümkündür.Kampanyaya mobil uygulama ve bankkart.com.tr web sitesinden başvuru yapılır.Mesaj ile katılım sağlamak için cep telefonun kısa mesaj bölümünden TATILBUDUR yazarak 4757'ye mesaj gönderilir. Bankkart lira kazanmak için harcamaların POS üzerinden yapılması gerekir. Kampanya üzerinden kazanılan bankkart liralar ise 10 Mayıs 2023 tarihine kadar kullanıma açılır. Müşteri bazlı olan kampanyadan herkes bir defa faydalanabilir. Uçak bileti alımları kampanya dışında tutulur. Bireysel kart harcamaları kampanyaya dahil edilir. Kampanyayla yapılan alışverişlerde iptal, iade durumunda kazanılan liraların iadesi gerçekleşir.