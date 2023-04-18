Cüzdanında Bankkart olanlara müjde! Kartını kullanana 100 TL verilecek!

Ziraat Bankası, Bankkart sahipleri için Hepsiburada Seyahat'ten uçak bileti alışverişlerinde geçerli bir kampanya düzenliyor. Kampanya kapsamında 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanılabilir. Kazanılan Bankkart Liraları anlaşmalı üye işyerlerinde kullanılarak ekstra indirimler elde edilebilir. Kampanyaya Bankkart Mobil uygulaması, Bankkart resmi internet adresi veya SMS yoluyla katılınabilir. Ek kartlarla yapılan harcamalar da asıl kart sahibinin harcamalarına dahil edilecektir. Ziraat Bankası, Bankkart kullanıcılarına sunduğu bu özel kampanya ile müşterilerine avantajlı bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Hepsiburada Seyahat üzerinden yapılacak uçak bileti alışverişleri, 1.000 TL ve üzeri tutarlarda yapıldığında Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuluyor. Bu kazanılan Liralar, anlaşmalı işyerlerinde kullanılarak ekstra indirimler sağlanabilir.
Bankkart Lira, Ziraat Bankası müşterilerine özel bir elektronik para birimidir ve anlaşmalı işyerlerinde kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede müşteriler, yapacakları alışverişlerde hem indirimlerden yararlanabilecek hem de Bankkart Lira kazanarak bir sonraki alışverişlerinde ekstra indirimler sağlayabilecekler. Kampanyaya katılmak için müşteriler, Bankkart Mobil uygulaması, resmi internet sitesi veya SMS yoluyla başvuru yapabilirler. Ayrıca ek kart sahipleri de asıl kart sahibinin harcamaları dahilinde kampanyadan yararlanabilirler. Ziraat Bankası, müşterilerine sunduğu bu kampanya ile hem Bankkart kullanımını arttırmayı hem de müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlıyor. Bankkart sahibi olan müşteriler, kampanyaya katılarak avantajlı alışveriş deneyimleri yaşayabilirler. BANKKART KAMPANYA DETAYLARI