Finans
04 Mart 2023 - 19:45

Cüzdanında bu bankanın kartını taşıyanlara müjde! Tek bir tıkla 600 TL paranız iade edilecek!

Bankaların müşterilerin avantajlı alışveriş yapmaları için düzenlediği kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. Peki hangi banka 600 TL harcama iadesi yapacak? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
04 Mart 2023 - 19:45
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Cüzdanında bu bankanın kartını taşıyanlara müjde! Tek bir tıkla 600 TL paranız iade edilecek!
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Bankalar son zamanlarda artış gösteren fiyatlar sebebiyle müşterilerin az da olsa avantajlı alışveriş yapmaları için kampanya düzenlemeye devam ediyor. Peki yeni kampanyaya göre hangi banka 600 TL ödeme yapacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANKANIN 600 TL HARCAMA İADESİ

Kuveyt Türk tarafından başlatılan kampanyaya göre müşteriler 200 TL ve üzeri ilk kez Sağlam Nakit Kart harcamalarına 200 TL ve her otomatik ödeme talimatı için 50 TL, toplam 200 TL ve 200 TL ve üstü Sağlam Kart harcaması ile 200 TL olarak toplam 600 TL harcama iadesi alacak. 



Kuveyt Türk Harcama Kampanyası

Banka tarafından verilen bilgilere göre kampanya 31 Mayıs tarihinde sona erecek. Verilecek ödemeler müşterilerin aktif olarak kullandığı nakit ya da kredi kartı hesaplarına aktarılacak. Kampanyadan mobil uygulama üzerinden görüntülü görüşerek müşteri olan vatandaşlar faydalanabilecek. Kampanya 30 bin kişi ile sınırlı olacak. Banka, kampanyayı değiştirme, sonlandırma hakkını saklı tutmaktadır. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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