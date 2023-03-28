Cüzdanında bu karttan olanlar bedava market alışverişi yapacak! Tamı tamına 600 TL iade edilecek: Hemen istenenleri yapın!

İş Bankası, söz konusu kartlarla yapacağınız alışverişlerde 600 TL'ye varan bonus sunuyor. 400 TL'lik alışverişe 40 TL verilse de 600 TL'ye kadar bonus kazanabilirsiniz. Bankanın bu bonusu hangi kartlarla ve hangi işlemler için ödeyeceğini size söyleyeceğiz.
MOBİL UYGULAMA KAMPANYASINA KATILIN!
İşCep veya Maximum Mobil uygulamaları üzerinden kampanyaya katılmaya davetlisiniz. Dilerseniz MaxiMil olarak kullanabileceğiniz bu bonuslar, alışverişinizi indirimli olarak tanıtıyor.
HANGİ KARTLAR VE İŞLEMLER GEÇERLİDİR?
Kampanya kapsamında yer alan etkinlikler ve kartlar hakkında bilgiler paylaşıldı. Aşağıdaki kartlardan birini kullanmadan yaptığınız alışverişler kampanya kapsamında sayılmaz: "Kampanya İş Bankası Maximum, Maximiles, Privia markalı bireysel kredi
kartları, İş Bankası Banka Kartı ve Maxipara Kart ile yapılan tüm alışverişler ile market sektörü mağazalarının sanal mağaza ve/veya mobil uygulamalarından yapılan market alışverişlerini kapsamaktadır." Kampanya 20 Mart 2023 tarihinde başlamış olup 30 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecektir.