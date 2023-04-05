Cüzdanında bu karttan olanlar yaşadı! 100 TL para iadesi yapılacak: 23 Nisan'a kadar bunu yapmak şart!

Fibabanka, Hızlı Kart sahibi müşterilerine yönelik Ramazan Ayı kampanyası düzenlediğini duyurdu. Kampanya kapsamında, 23 Nisan 2023 tarihine kadar yapılan harcamalara göre müşterilere hediye verilecek. İşte kampanyanın detayları...
KAMPANYA DETAYLARI
Kampanya detaylarına göre, 1.000 TL ile 2.499 TL arası harcama yapanlara 25 TL, 2.500 TL ile 4.999 TL arası harcama yapanlara 50 TL, 5.000 TL ile 9.999 TL arası harcama yapanlara 75 TL, 10.000 TL ve üzeri harcama yapanlara ise 100 TL hediye verilecek. Fibabanka, müşterilerine kampanya hakkında internet sitesi üzerinden bilgi verdi. Fibabanka Mobil üzerinden katılan tüm Fibabanka Hızlı Kart sahipleri, 15 Mart - 23 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanyadan yararlanabilirler. Kampanyadan yararlanmak için müşterilerin öncelikle Fibabanka Mobil uygulaması üzerinden kampanyaya katılması gerekmektedir. Kampanya kapsamında, Hızlı Kart ile yapılan harcamaların toplam tutarı dikkate alınarak müşterilere hediyeler verilecektir. Harcama tutarı 1.000 TL - 2.499 TL arasında olan müşterilere 25 TL, 2.500 TL - 4.999 TL arasında olan müşterilere 50 TL, 5.000 TL - 9.999 TL arasında olan müşterilere 75 TL, 10.000 TL ve üzeri harcama yapan müşterilere ise 100 TL hediye verilecektir. Bir müşteri için toplamda en fazla 100 TL hediye verilecektir. Kampanya kapsamında yapılacak alışverişlerin iadesi ve iptali mümkündür. Kampanya kapsamında, yalnızca Hızlı Kart kullanılarak yapılan online alışverişler ve fatura ödemeleri geçerlidir. Fakat ATM'lerden yapılan para çekme, para yatırma, nakit avans ve bakiye sorgulama işlemleriyle doğrudan hesaptan yapılan fatura ödemeleri kampanya dahilinde değildir.
KAMPANYAYA KATILIM KOŞULLARI
Kazanılan hediyelerin yüklenmesi için belirli şartlar belirtilmiştir. Hediyelerin yüklenmesi için Hızlı Kart'ın açık statüde olması ve kartın bağlı olduğu açık statüde bir TL vadesiz hesabının olması gerektiği belirtilmiştir. Kazanılan hediyelerin yüklenmesi 27 Nisan 2023 tarihinde yapılacak ve hediyelerin son kullanım tarihi belirtilmemiştir. Ayrıca, kampanyaya katılabilecek kartların sınırlamaları da belirtilmiştir. Kampanyaya Fibabanka kredi kartları, ticari kartları ve maestro özellikli banka kartları dahil değildir. Ayrıca, 7995 sektör kodlu "Kumarhane Fişleri, Off-Track ve Hipodrom Bahisleri Dahil Bahisler" işlem türleri de kampanya kapsamında değildir. Son olarak, koşulların değiştirilmesi veya kampanyanın durdurulması hakkının Fibabanka A.Ş.'de olduğu belirtilmiştir.