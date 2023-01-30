Cüzdanında bu karttan olanlar yaşadı! 250 TL para iadesi yapılacak: Mobil uygulamadan bunu yapmak yeterli













İnternet Alışverişlerinde 150 TL Bonus!

Bankomart Kart Alışverişlerinde Ek 100 TL!

Vakıfbank'ın yeni kampanyası yakında sona eriyor. 250 TL bonus veren banka, alışverişlerinizden daha fazla kazanç elde etmenizi sağlar. Sadece bu şartları sağlayın ve bankanın gerisini halletmesine izin verin. Vakıfbank ikramiye ve nakit promosyonlar hakkında bilgi verdi. Vakıfbank müşterilerine sunulan kampanyalarda çeşitli detaylar yer aldı. Satın alma işleminizi büyük bonus puanlar bekliyor. Bu nedenle hesabınıza yüzlerce TL bonus aktarılabilir. İhtiyaçlarınızı karşılamanın yanı sıra bonuslarla da ödüllendiren bu kazançlı kampanyadan bahsedelim.Banka kartınızı e-ticaret sitelerinde alışveriş yapmak için kullanıyorsanız yüksek bonus oranları sizi bekliyor. Tek seferde 500 TL'den fazla e-ticaret alışverişi yaptığınızda bu fırsatı yakalayabilirsiniz. Başka bir gün belirlenen limitin üzerinde alışveriş yaparsanız toplamda 30 TL olmak üzere 150 TL'ye varan bonus kazanma şansınız var. Kampanya katılımcıları kısa sürede 150TL bonus alabilirler. Öte yandan toplam 250 TL bonus ve diğer promosyon fırsatlarını da kaçırmayın.Vakıfbank Bankomart kartı ile beyaz eşya, mobilya, beyaz eşya ve hırdavatçılardan yapacağınız alışverişlerde toplam 100 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz. Toplam 250 TL kazanmak için kampanya bitmeden elinizi çabuk tutun. Banka kartınızı kullanıyorsanız veya düzenli alışveriş yapıyorsanız bu kampanya tam size göre. Vakıfbank, müşterilerini yeniden düşünerek kazandıran bir hamle yaptı.