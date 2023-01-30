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Finans
30 Ocak 2023 - 09:45
Cüzdanında bu karttan olanlar yaşadı! 250 TL para iadesi yapılacak: Mobil uygulamadan bunu yapmak yeterli
Vakıfbank üyeleri alışverişte 250 TL kazanıyor!Kampanya katılımcıları, lütfen hesabınızı doğrulayın!
Finans
30 Ocak 2023 - 09:45