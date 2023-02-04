Bankalar müşterilerinin cebini düşünerek kampanyalar yapmaya devam ediyor.
Cüzdanında bu karttan olanların market alışverişi bedava! Mobil uygulamadan bunu yapan parasını hemen geri alacak!
Enflasyon son zamanlarda sadece ülkemizi etkileyen bir durum olmanın ötesinde küresel bir sorun haline gelmiştir. Bu sebeple market ürünlerinin de zamlanması sonucu alışveriş tutarı her gün artar oldu. Bankalar da müşterilerinin cebini düşünerek özellikle son iki yıldır düzenli kampanyalarla daha sık gündeme gelmeye başladı. Ayrıca kredi
kartı kullanımının artmasını sağlamak için de kampanyalarını oluştururken maliyeti artan alanlara öncelik verdi. İşte bu alanların en başında gelenlerden birisi de market alışverişi oldu. Türkiye İş Bankası duyurduğu kampanyayla gündeme geldi. Alışverişlerini yaparken daha keyifli olmaları için müşterilerini düşünen Türkiye İş Bankası, müşteri dostu bir kampanyaya daha imza attı. Bunun sonucunda Türkiye İş Bankası market alışverişlerini daha karlı hale getirerek, yalnızca müşterisi olan kişilerin yararlanabileceği 300 TL’lik market alışverişi kampanyasının koşullarını yayınladı.
MARKET ALIŞVERİŞİNDE 300 TL HEDİYE TÜRKİYE İŞ BANKASI’NDAN
Türkiye İş Bankası, duyurmuş olduğu yeni kampanyasını şubat ayı için geçerli olacağını duyurdu. 2 Şubat 2023 tarihinde bitecek olan kampanyanın şartlarını yerine getiren müşterilere 300 TL değerinde MaxiPuan, Türkiye İş Bankası’ndan. Kampanyanın koşullarını şu şekilde duyurdu: “Maximum Mobil’den veya İşcep’ten Market Kampanyası’na katılın, 1-28 Şubat 2023 tarihleri arasında Maximum Kart’ınız ile Maximum anlaşmalı marketlerden tek seferde yapacağınız 400 TL ve üzeri ilk peşin market alışverişinizden sonra, farklı günlerde yapacağınız 400 TL ve üzeri her peşin alışverişiniz için 30 TL, toplam 300 TL MaxiPuan kazanın!”
KAMPANYAYA KATILMAK İÇİN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN ŞARTLAR
Türkiye İş Bankası, yazılı olarak duyurduğu kampanya için daha sonra kampanyaya katılım şartlarını belirledi. Puan kazanmak için kampanyaya katılımın zorunlu olduğunu belirten Türkiye İş Bankası, kampanyaya katılmak için izlenmesi gereken yolları da açıkladı. İşcep ve Maximum Mobil vasıtasıyla kampanyaya katılma onayı veren Türkiye İş Bankası, bu yollarla katılımın mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini bildirdi. Ayrıca Türkiye İş Bankası, kampanyaya katılımın hem alışverişten önce hem de alışverişten sonra yapılabileceğini açıkladı.
KAMPANYANIN GEÇERLİ OLMASI İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER
Türkiye İş Bankası yapmış olduğu açıklamalar dahilinde kampanya hakkında bilgiler verdi, kampanya kapsamında İş Bankası bankamatik kart ile İş Bankası Maximum kart özellikli kreşi kartı sahipleri ve Maxipara Kart üyelerinin yararlanabileceğini bildirdi. Ayrıca market sektöründe işlerlik gösteren mağazaların internet üzerinden hizmet veren birimleri ve mobil uygulamaları yardımıyla yapılan market alışverişlerini de kampanya koşulları için onaylayan Türkiye İş Bankası, İş Bankası Maximum özellikli kredi kartlarını aşağıdaki şekilde belirtti: • Mercedes Card • Maximum • Maximum Genç • Maximiles • İş’te Üniversiteli • Maximiles Black
BU İŞLEMLER KAMPANYAYA DAHİL DEĞİL
Ayrıca Türkiye İş Bankası, yalnızca kampanyaya dahil olabilecek işlemlerin yanı sıra kampanyaya dahil olmayan işlemleri de müşterilerinin bilgisine sundu. Türkiye İş Bankası, Aidatsız ve ticari kart sahipleri ile MaxiPuan ve Maximum Fırsat kullanarak alışveriş yapan kişilerin kampanyadan yararlanmasının mümkün olmadığını belirtti. Öte yandan; ürün iade ve iptal işlemleri, farklı ürün kategorilerinde alışveriş satış yapan e-ticaret kuruluşlarından ve Maximum özellikli POS cihazından yapılmayan işlemlerin kampanyadan yararlanamayacağını Türkiye İş Bankası kampanya koşulları kapsamında bildirdi.