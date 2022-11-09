EKONOMİ
09 Kasım 2022 - 16:54

Cüzdanında doları olanlar! Selçuk Geçer açıkladı: Aralık sonunda dolar o rakama ulaşacak!

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer yeni bir dolar tahmininde bulundu. Geçer, Aralık ayı sonunda doların kaç TL olacağını açıkladı.

EKONOMİ
09 Kasım 2022 - 16:54
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Cüzdanında doları olanlar! Selçuk Geçer açıkladı: Aralık sonunda dolar o rakama ulaşacak!


Dolar kuru tahminleriyle dikkatleri çeken ekonomist Selçuk Geçer elinde doları olan vatandaşlar için yeni açıklamalar geldi. Her açıklamasıyla olay yaratan Selçuk Geçer’in yeni açıklamaları yine ekonomi gündemine oturacak.

Dolar kuru yaklaşık bir aydır 18,60 TL seviyelerinden işlem görüyor. Enflasyon açıklaması dolar kuruna etki etmezken bir gün önce 18,48 TL seviyesini gördü ve ardından hızla toparlanarak yine kendini 18,60’a sabitledi.

Selçuk Geçer’den dolar yorumu!



Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar kuru hakkında yaptığı tahminlerle adından sık sık söz ettiriyor. Daha önce dolar 11 TL iken kurun önce 15 TL’ye ardından 17 TL’ye çıkacağını söylemiş ve süreç içerisinde bu tahmini doğru çıkmıştı. Selçuk Geçer’in bu tahminleri nedeniyle BDDK tarafından hakkında açılmış suç duyurusu dahi bulunuyor. Ancak Geçer yine de dolar kuru açıklamalarına devam ediyor.

dolar

Dolar kuru tahminini bir kez daha güncelleyen Selçuk Geçer, kasım ayından itibaren dolar kurunun yavaş yavaş 19 TL’ye yükseleceğini söyledi. Ardından Aralık ayının sonuna kadar doların 20 TL’yi bulacağını ve yeni yılı dolar kuru 20 TL iken karşılayacağımızı ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verileri yükselirken dolar kuru da yavaş yavaş yükselişini sürdürüyor. Bir önceki yılın Kasım ayında dolar kuru 9-10 TL iken bir anda 18 TL’ye yükselmişti. Ancak Merkez Bankası’nın müdahalesi ile kur 11 TL’ye düşürülmüştü. Ardından Kur Korumalı Mevduat Hesabı devreye girmiş, dolar kuru bir süre daha korunmuş ancak ilerleyen süreç içerisinde dolar yeni rekorlara imza atarak 18,50 TL seviyesini aştı.

dolar

Ekonomist Selçuk Geçer, önceki açıklamalarında dolar kurunun yakın zamanda önce 25 TL, sonra da 30 TL olacağını söyleyerek birçok kesim tarafından inandırıcı bulunmamıştı. Geçer, şimdi ise yıl sonunda doların en az 20 TL olacağını tahmin ediyor.

Dolar kurunun 20 TL olacağı tahminleri gerçekleşir ise birçok üründe yeni zamların da kapısı açılmış olacak. Ancak birçok kişi seçim öncesi dolar kuruna müdahale edilerek düşürüleceğini düşünüyor. Öte yandan Merkez Bankası’nın piyasa anketine göre katılımcıların yıl sonu dolar beklentisi 19,65 TL oldu.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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