Cüzdanında ehliyeti olanlar dikkat! Bunu yapan yandı: Tam 950 TL cezası var!







EHLİYET SAHİPLERİ İÇİN YENİ HABER







Trafik düzenlemeleri hız kesmeden devam ediyor. Edinilen son bilgilere göre artık ehliyet sahipleri kurallara uymazsa yüklü miktarda ceza ödeyecek. Peki yeni trafik kuralı nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Yapılan yeni duyurulara göre trafik ışıklarının renginin düzenlenmesine karar verildi. Otonom araçlar için düzenleme yapılacak araçlardan ilki Tesla oldu. Otonom ve kamyonlar için beyaz trafik ışıkları gündeme geldi. Bu trafik ışıkları ile birlikte kablosuz iletişim de kurulabileceği gibi sürücüler ve yolcular kavşaklardan geçerken sürücüsüz araçların da takip edilmesi için yeni bir düzenlemeye gidiliyor.Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sonucunda otonom araçlar için belli mesafeler içinde kavşaklarda trafik ışıkları ile iletişimde olunması gerektiği ve bu çalışma sonucunda trafiğin daha verimli hale gelmesi hedefleniyor. Yapılan açıklamalara göre otonom araçların sağladığı ve bağlanabileceği beyaz ışıklar diğer yollara öncelik verecek ve hız konusuna dikkat edecek. Henüz bir öneri aşamasında olan çalışma kapsamında trafik ışıklarında geçmenin cezası da güncellenmiş oldu. Yeni düzenlemeye göre artık kırmızı ışıkta geçen araçlar için 436 TL olarak uygulanan trafik cezası 951 TL'ye yükseltildi.