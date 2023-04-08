





CEBİNDE HALK BANKASININ KARTI OLANLAR DİKKAT! 300 TL BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK!







Cüzdanında Halkbank kartı taşıyanlara müjde! 300 TL bayram harçlığı verilecek: 23 Nisan'a kadar hemen bunu yapın! Halk Bankasından bayram müjdesi geldi. 23 nisan tarihine kadar geçerli olarak kampanya detayları haberimizde olacak. Halk Bankası tarafından 300 TL bayram hediyesi verilecek. Son Başvuru tarihini kaçırmayın. Halk Bankası'nın duyurduğu kampanyaya katılan için 300 TL hediye para verileceği açıklandı. Bayram öncesi verilecek bu paranın detayları merak ediliyor. İşte kampanyaya ilişkin detaylar...Halk Bankasından bayram öncesinde bir kampanya haberi geldi. Cebinde Halk Bankası'nın kartını taşıyanlar yaşadı. Kart sahipleri bayram öncesi 300 TL hediye paralarına kavuşacak. Şimdi kampanyanın detayları merak ediliyor. Halk Bankası tarafından yapılan duyuruda kampanyanın detayları paylaşıldı. Kampanyanın detayları ve diğer ayrıntılar haberimizde... İşte ayrıntılar...Ramazan bayramına sayılı günler kala bankalarda kampanyalarını açıklamaya başladı. Bu bankalardan biri de Halk Bankası oldu. Ramazan bayram öncesinde harçlık niyetine hediye para verecek. 21 mart ve 23 nisan tarihleri arasında geçerli olacak kampanyanın detayları merak ediliyor. 21 Mart ve 23 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli olacak market ve restoranlar için 350 TL'den sonraki her 350 TL ve üzeri harcama için 25 TL, son 350 TL ve üzeri harcama için de 75, toplam 300 TL ParafPara verileceği açıklandı. Diğer açıklamada ise kampanyaya katılma koşulları açıklandı. Buna göre; harcama yapmadan önce RAMAZAN yazarak 3404‘e mesaj gönderilmesi veya Paraf Mobil’den HEMEN KATIL seçeneğini işaretlenerek kampanyaya katılım sağlanacağı açıklandı. Kampanyaya katılım tek kart üzerinden sağlanabilecek ve diğer kartlarda kampanyaya dahil edilecek. Yani bir kez katılım hakkı mevcut. Banka tarafından yapılan açıklama ise şöyle: Bir müşterinin asıl ve ek kartlarıyla birlikte kampanyadan kazanabileceği en fazla ParafPara tutarı 300 TL’dir.