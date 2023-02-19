









İSTANBUL KARTI OLANLARA KAMPANYA







Cüzdanında İstanbulkart'ı olanlara duyuruldu! Ay sonuna kadar bunu yapana para iadesi kampanyası başlatıldı. İstanbulkart kampanyası duyurusu yapıldı. Kampanyanın detayları paylaşıldı. Pek çok İstanbullunun kullandığı her alanda işlerliği olan İstanbulkarta ilişkin yeni bir kampanya başlatıldı. İşte detaylar...İstanbulkart sahiplerine yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. Pek alanda kullanılan ve her İstanbullunun kullandığı kartla ile ilgili detaylar paylaşıldı. Kampanya 28 şubat tarihine kadar sürecek. İşte diğer detaylar...İspark’ta İstanbulkart ile ilk defa ödeme yapacak kişilere ilk yapacakları ödemeleri için %25 ve sonraki ödemelerinde ise %5 nakit ödemesi yapılacak. Kampanyanın 28 şubat tarihine kadar süreceği ifade edildi. Kampanyanın yararlanacak kişilere ilişkin açıklamada yapıldı. Buna göre bu kampanyadan hiç ispark ödemesi yapmamış kullanıcıların faydalanacağı açıklandı. Kampanyadan daha önce isparkta ödeme yapmış kullanıcıların faydalanamayacağı belirtilmiştir. Yapacaklar yüzde 25 sonra yapacakları ödemelerin yüzde 5'i iade edilecek. Talimat ile istanbulkarta yüklenecek. Sadece bir istanbulkartla kampanyadan bir kez faydalanabilecek. Kampanyanın yararlanabilmek için kartların kişiselleşltirilmiş olması, ticari elektronik iznin verilmiş olması ve açık rıza metninin onaylanmış olması gerekmektedir. Kampanyadan en fazla 50 TL ile yararlanabilecektir.