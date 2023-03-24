Cüzdanında kredi kartı olanlar dikkat! Bankadan duyuru yapıldı: 1 hafta içerisinde onaylamanız gerekiyor













Başvurular nasıl gerçekleştirilecek?

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada; Bankkart'a özel Metro Marketler'de değişik günlerde ve bir defada gerçekleştirilecek birinci 1.500 lira ve üstü alışverişe 150 TL Bankkart Lira, ikinci 1.500 lira ve üstü alışverişe 150 TL Bankkart Lira, totalde ise 300 liralık hediye verileceği duyuruldu. Vatandaşlar 2 Mart ile 29 Mart günleri arasında devam eden kampanyaya, Bankkart Mobil, bankkart.com.tr ve SMS aracılığıyla katılabilirler.7 gün sonra sona erecek kampanyaya başvuruda bulunmak isteyenlerin, Bankkart Mobil uygulaması üzerinden "Kampanyaya Katıl" seçeneğini seçmeleri ya da "METRO" yazıp 4757'ye SMS atmaları gereklidir. SMS atarak kampanyaya dahil olan vatandaşların banka sisteminde kayıtlı olan ve asıl kartın bağlı bulunduğu numara üzerinden SMS atmaları şarttır. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre; Bankkart Lira harcamaları, tütün alışverişleri, çuval, karkas et ve kontör alışverişleri kampanya kapsamında değildir ve kampanyaya başvuruda bulunmayanlar Bankkart Lira kazanmazlar. Bir gün içinde birden çok 1500 lira ve üstü alışverişte, yalnızca birinci harcama kampanyaya dahildir. Bu fırsat müşteri baz alınarak gerçekleştirildiğinden her bir müşteri en çok 300 TL Bankkart Lira kazanabilecek. Müşterilerin kazandıkları Bankkart Liralar, 10 Nisan 2023'te yüklenip 31 Mayıs 2023 gününe dek sadece Metro Marketlerde geçerli olacaktır. Kartta kalan Bankkart Liralar ise 1 Haziran 2023'de geri alınır. Peşin ve gıda dışı taksitli işlemler kampanya kapsamındadır, işlemler Bankkart POS'u üzerinden gerçekleştirilmelidir. Banka tarafından yapılan açıklamanın devamı ise şöyle: "Ek kartlar ile yapılan harcamalar asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edilecektir. Kampanyadan yalnızca bireysel kart sahibi Bankkart müşterileri yararlanabilir. Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz kartlar kampanyaya dahil değildir. Kampanya döneminde yapılan işlemlerin iade edilmesi durumunda kazanılan Bankkart Liralar geri alınacaktır. Müşterinin Bankkart Kumbarasında yeterli Bankkart Lira bulunmaması durumunda kalan tutar hesap özetine borç yansıtılacaktır."