Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), kredi kartı sahibi herkesi ilgilendiren açıklama yaptı. Açıklamada, kredi kartı limit ve taksitlerine dair bilgiler yer aldı. Maddi güçlük yaşayan birçok vatandaş, kredi için başvuru yapmaktadır. Kredi ile ev geçimini sağlayan vatandaşları alakadar eden açıklama BDDK'den geldi. Gelen açıklamada, kredi ile ilgili işlemler konusunda dikkat edilmesi ve güncel yönetmeliğe uygun hareket edilmesi gerektiği belirtildi.
Finans
03 Mart 2023 - 23:15
Cüzdanında kredi kartı olanlar dikkat! Hemen bu detaya bakın: Limitiniz yükselmiş olabilir
Kredi kartı kullanan vatandaşlara müjde! Kart limitleri yükseltildi mi? İşte detaylar...
Finans
03 Mart 2023 - 23:15