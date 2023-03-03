Finans
03 Mart 2023 - 23:15

Cüzdanında kredi kartı olanlar dikkat! Hemen bu detaya bakın: Limitiniz yükselmiş olabilir

Kredi kartı kullanan vatandaşlara müjde! Kart limitleri yükseltildi mi? İşte detaylar...

Finans
03 Mart 2023 - 23:15
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Cüzdanında kredi kartı olanlar dikkat! Hemen bu detaya bakın: Limitiniz yükselmiş olabilir
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Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), kredi kartı sahibi herkesi ilgilendiren açıklama yaptı. Açıklamada, kredi kartı limit ve taksitlerine dair bilgiler yer aldı.

Maddi güçlük yaşayan birçok vatandaş, kredi için başvuru yapmaktadır. Kredi ile ev geçimini sağlayan vatandaşları alakadar eden açıklama BDDK'den geldi. Gelen açıklamada, kredi ile ilgili işlemler konusunda dikkat edilmesi ve güncel yönetmeliğe uygun hareket edilmesi gerektiği belirtildi.



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Kart limitleri ne kadar yükseldi?

Gelir kaynakları çerçevesinde gerçekleştirilen hesaplamalara göre, kredi kartı limitlerinin vatandaşların kazançlarının ilk sene için 4 katını, ikinci ve sonraki seneler için 8 katını aşmaması gerekiyor. Bu durumda kart limitleri 2 bin liradan 5 bin liraya çekilmiş oluyor.

Bununla birlikte, meydana gelen deprem sonrasında depremden etkilenen bölgelerde kredi kartı kullanılarak yapılan işlemlerde taksit zamanı esnetildi ve kart limitine bağlı olmaksızın asgari ödeme miktarı, dönem borcunun yüzde 20'si olarak alınacağına karar kılındı.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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