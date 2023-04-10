Cüzdanında o bankanın kartı olanlara müjde! 30 Nisan'a kadar başvurun: 200 TL para iadesi yapılacak

Son zamanlarda artış gösteren fiyatlar sebebiyle bankaların düzenlediği kampanyalar da hız kazandı. Peki 200 TL indirim hangi bankadan geldi? Kampanya katılım şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN 200 TL KAMPANYABankalardan kampanya haberleri peş peşe gelmeye devam ederken müjdeli haber Vakıfbank'tan geldi. Vakıfbank Troy Worldcard ile yapılan 3 bin TL alışverişlerde 200 TL indirim uygulanacak. Kampanya 1 ve 30 Nisan tarihleri arasında yapılan alışverişler için geçerli olacak. Kampanya kapsamında belirlenen şartlara göre BusinassCard, Bankomat Kart, nakit çekim işlemleri, iade işlemleri, iptal işlemleri, puan kullanma işlemleri, yurt dışı işlemleri, para transfleri, otomatik fatura talimatları, fatura ödemeleri, telefona TL yüklemeleri kampanyaya dahil olmayacak.
Aynı zamanda internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden yapılan cüzdan ödemeleri de kampanyaya dahil olmayacak. Kampanyadan faydalanmak için ilk olarak katılım sağlanması gerekiyor. Mobil uygulama üzerinden cepte kazan kısmından hemen katıl diyerek kampanyaya katılım sağlayabilirsiniz. Kampanya katılımı sonrasında 1 Nisan ve 30 Nisan tarihleri arasında alışverişlerden indirim kazanılacak. Bir müşteri kampanyadan en fazla 200 TL indirim kazanabilecek. Kazanılan indirimler 10 Mayıs tarihine kadar kredi kartına yüklenecek. Kampanya şartlarını yerine getiren müşteriler kampanyadan faydalanabilecek. Vakıfbank kampanya süresince kampanyada değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutacak.