















AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI TARAFINDAN VATANDAŞLARA 15 BİN TL ÖDEME

Cüzdanında para kalmayanların imdadına PTT koştu! Tek bir başvuruyla 15.000 TL nakit para verilecek! Maddi durumu yetersiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlara devlet tarafından acil nakit parası verileceği duyuruldu. İhtiyaç anında devlet vatandaşların yardımına koşuyor.Eğer acil nakit paraya ihtiyacınız var ise devlet tarafından 15 bin TL kadar nakit destek ödemesi yapılabiliyor. Bunun için bankalara gitmenize gerek yok. Asgari ücretli, emekli, memur, işçi gibi meslek grubunda olan kişilere devlet anında 15 bin TL ödeme yapıyor. İhtiyacınız olsun yeter. Ödemeler PTT ve ATM'ler üzerinden yapılıyor. İşte devletin vatandaşlarına duyurduğu 15 bin TL acil nakit para yardım ödemesi. Tüm detaylar haberimizde...Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre ihtiyaç sahibi ailelere acil destek yardım ödemesi yapılıyor. Asgari ücretli emekli fark etmiyor. Evde yaşayan nüfusa göre yapılan değerlendirmede, kişi başına düşen ücretin asgari ücretin üçte birinden az olduğunun saptandığı halde bu ödemeler yapılabiliyor. Bu ödemeler Aile Destek yardım paketi kapsamında yapılıyor. Devletin yaptığı bir çok ödemeye ek olarak acil nakit ödemeleri de yapılıyor. İşte diğer ayrıntılar....Aile Yardım Paketi kapsamında devlet vatandaşlarına 15 bin TL yardım ödemesi yapıyor. Ödemeler için başvurular e devlet üzerinden yapılabildiği gibi herhangi bir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden de yapılabiliyor. Bu yardım ödemesinin genel şartları 18 yaşından büyük olmak, hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor.