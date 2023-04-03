Cüzdanında PTT kartı olanlara ek 950 TL yatırılacak! Kimlik kartıyla şubeye gelmek yeterli: Şartlar sıralandı







4 MİLYON HANEYE 1 MİLYAR TL VERİLDİ!







NİSAN AYI ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

Dar gelirli vatandaşlara destek verilmesi amacıyla devlet tarafından birçok yardım programı hayata geçiriliyor. Bu yardımların dağıtımı ise PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor. 2023 yılında bu desteklerde bir artış yaşanmasıyla birlikte, hak sahibi ailelerin bu yardımlardan daha fazla faydalanmaları hedefleniyor.Aile Destek Programı kapsamında da birçok destek sunuluyor. Sosyal yardımlara ciddi bir zam geldi ve mart ayı aile destek ödemeleri de kısa süre önce yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuk desteği bileşeni kapsamında dört milyon hane için 1 milyar TL ve ailede desteği bileşeni kapsamında 3,3 milyar TL olmak üzere toplamda 3,3 milyon haneye 4,3 milyar TL tutarında yardım yapıldı. Bu destekler sayesinde dar gelirli ailelerin ekonomik yükleri hafifletilerek, daha iyi bir yaşam standartına kavuşmaları hedefleniyor. Aile Destek Programı'ndan yararlanmak isteyen vatandaşlar, ilgili kurumlara başvuru yaparak destek almaya hak kazanabilirler.Dar gelirli ailelere yönelik yapılan aile destek ödemeleri, her ayın belirli bir tarihinde hesaplara yatırılıyor. Nisan ayı ödemeleri de merak edilenler arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Haziran 2022 - Mayıs 2023 dönemi için belirlenen şartları sağlayan ailelere yardım tutarları ödeniyor. Bu şartlar arasında aile içinde kişi başına düşen gelirin belirli bir seviyenin altında olması ve ailede bulunan kişi sayısı gibi kriterler yer alıyor. Yardım tutarları, ailede bulunan kişi sayısına ve aile içindeki gelir düzeyine göre değişebiliyor. Aile destek ödemeleri, belirli aralıklarla güncelleniyor ve yeni dönemler için belirlenen kriterler doğrultusunda ödemeler yapılıyor.