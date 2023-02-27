Cüzdanınızda bu bankanın kartı varsa dikkat! 2 gün içinde bu işlemi yapmanız gerekiyor

Kuveyt Türk’ün başlatmış olduğu kampanya ilişkim duyurular devam ederken 1-28 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak 2500 TL ve üzeri mobilya, dekorasyon ve Altın alışverişleri için 150 TL puan kazanma imkanı sunuldu. Kampanyaya katılmak isteyenler için ONAY MBLY yazıp 2848’e koşa mesaj göndermek yeterli olacaktır. Müşteri bazlı gerçekleşen kampanyada Sale Plus Kart, Sağlam kart, özel bankacılık kredi
kartları dahil olurken diğer kartlardan yapılan alışverişler kampanya dışında tutulur.
KAMPANYA DETAYLARI
kampanyadan yararlanacak müşteri sayısı 25 bin kişiyle sınırlı tutuldu. Hesap kesim tarihinde Altın puan bakiyeleri altıma dönüş yapılarak hesaba aktarılır. Kampanya bankanın farklı imkanlarıyla karıştırılamaz. Kampanyadan yararlanmak için MCC kodlu üye iş yerlerinden alışveriş yapma şartı aranıyor.
MCC KODLARI VE AÇIKLAMALAR
5021 Büro Mobilyaları 5099 Dayanıklı Tüketim Malları 5281 Mutfak Malzemeleri 5712 Mobilya,Ev Mefruşat ve Gereçleri Mağazaları 5713 Yer Döşeme/ Halıcılar 5714 Kumaşçılık, Pencere Kaplama ve Döşemecilik Mağazaları 5718 Şömine, Şömine Kafesi ve Aksesuarları Dükkanları 5719 Muhtelif Ev Mefruşat Eşyaları Spesiyalite Dükkanları 5950 Cam ve Kristal Eşya Dükkanları 7641 Mobilya Döşeme ve Tamir 1520 Müteahhitler-Konut ve Ticari 1711 Isıtma, Tesisat ve Klima Müteahhitleri 1731 Elektrik İşleri Müteahhitleri 1740 Duvar Örme/Taş İşleri/Karo Döşeme/Sıva ve İzol 1750 Marangozluk İşleri Müteahhitleri 1761 Çatı, Cephe Kaplama ve Metal Plaka İşleri Müteahhitliği 1771 Beton İşleri Müteahhitleri 1799 Özel Ticari Müteahhitler 5039 İnşaat Malzemeleri 5051 Metal Servis Merkezleri, Ofisi 5072 Hırdavat, Ekipman ve Malzemeler 5074 Su Tesisatı, Isıtma Ekipmanı ve Malzemeleri 5085 Sanayi Tipi Ürünler 5198 Boya, Vernik ve Malzemeler 5200 Ev Eşyaları Mağazaları 5211 İnşaat Malzemeleri 5231 Cam, Boya ve Duvar Kaplamaları Dükkanları 5251 Hırdavatçılar 5998 Çadır ve Güneşlik Dükkanları