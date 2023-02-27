Finans
27 Şubat 2023 - 17:37

Cüzdanınızda bu bankanın kartı varsa dikkat! 2 gün içinde bu işlemi yapmanız gerekiyor

Banka tarafından kampanya duyuruları gelirken son 2 gün uyarısı geldi. O bankanın kartıma sahip olan herkese ödemeler yapılacak. Kuveyt Türk tarafından başlatılan kampanya hakkı da merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

Finans
27 Şubat 2023 - 17:37
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Cüzdanınızda bu bankanın kartı varsa dikkat! 2 gün içinde bu işlemi yapmanız gerekiyor
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Kuveyt Türk’ün başlatmış olduğu kampanya ilişkim duyurular devam ederken 1-28 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak 2500 TL ve üzeri mobilya, dekorasyon ve Altın alışverişleri için 150 TL puan kazanma imkanı sunuldu. Kampanyaya katılmak isteyenler için ONAY MBLY yazıp 2848’e koşa mesaj göndermek yeterli olacaktır. Müşteri bazlı gerçekleşen kampanyada Sale Plus Kart, Sağlam kart, özel bankacılık kredi kartları dahil olurken diğer kartlardan yapılan alışverişler kampanya dışında tutulur. 

KAMPANYA DETAYLARI

kampanyadan yararlanacak müşteri sayısı 25 bin kişiyle sınırlı tutuldu. Hesap kesim tarihinde Altın puan bakiyeleri altıma dönüş yapılarak hesaba aktarılır. Kampanya bankanın farklı imkanlarıyla karıştırılamaz. Kampanyadan yararlanmak için MCC kodlu üye iş yerlerinden alışveriş yapma şartı aranıyor. 



kuveyt türk

MCC KODLARI VE AÇIKLAMALAR 

5021 Büro Mobilyaları

5099 Dayanıklı Tüketim Malları

5281 Mutfak Malzemeleri

5712 Mobilya,Ev Mefruşat ve Gereçleri Mağazaları

5713 Yer Döşeme/ Halıcılar

5714 Kumaşçılık, Pencere Kaplama ve Döşemecilik Mağazaları

5718 Şömine, Şömine Kafesi ve Aksesuarları Dükkanları

5719 Muhtelif Ev Mefruşat Eşyaları Spesiyalite Dükkanları

5950 Cam ve Kristal Eşya Dükkanları

7641 Mobilya Döşeme ve Tamir

1520 Müteahhitler-Konut ve Ticari

1711 Isıtma, Tesisat ve Klima Müteahhitleri

1731 Elektrik İşleri Müteahhitleri

1740 Duvar Örme/Taş İşleri/Karo Döşeme/Sıva ve İzol

1750 Marangozluk İşleri Müteahhitleri

1761 Çatı, Cephe Kaplama ve Metal Plaka İşleri Müteahhitliği

1771 Beton İşleri Müteahhitleri

1799 Özel Ticari Müteahhitler

5039 İnşaat Malzemeleri

5051 Metal Servis Merkezleri, Ofisi

5072 Hırdavat, Ekipman ve Malzemeler

5074 Su Tesisatı, Isıtma Ekipmanı ve Malzemeleri

5085 Sanayi Tipi Ürünler

5198 Boya, Vernik ve Malzemeler

5200 Ev Eşyaları Mağazaları

5211 İnşaat Malzemeleri

5231 Cam, Boya ve Duvar Kaplamaları Dükkanları

5251 Hırdavatçılar

5998 Çadır ve Güneşlik Dükkanları

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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