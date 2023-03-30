Cüzdanınızda bu karttan var mı hemen bakın! 23.59'a kadar SMS gönderene 150 TL para iadesi yapılacak!

İş Bankası müşterileri için harika bir fırsat var! İş Bankası kartlarıyla yapılacak kredi kartı alışverişlerinde 31 Mart'a kadar 150 TL MaxiPuan kazanma şansı var.
YARIN SON GÜN!
İş Bankası müşterileri, mobil temassız ödeme yöntemini kullanarak da alışveriş yapabilirler. Bu işlem için NFC özelliğine sahip Android 5.0 ve üzeri cep telefonları kullanılabilir. Maximum Mobil ve İşCep uygulamaları üzerinden temassız ödeme yapmak mümkündür. MaxiPuan'ları kazanmak için müşteriler, Maksimum Mobil uygulaması üzerinden "Kartlarım" menüsüne girerek, istedikleri kartın temassız özelliklerini etkinleştirebilirler. İşCep uygulaması ise "Kartlar- Mobil Temassız Ödemeler" veya "Ödeme Yap- Mobil Temassız Ödemeler" menüsü üzerinden temassız ödeme yapma imkanı sunar. İş Bankası müşterileri, bu kampanyadan yararlanarak alışverişlerinde tasarruf edebilir ve MaxiPuan kazanabilirler. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen İş Bankası kartınızla alışveriş yapabilirsiniz.
KAMPANYA DETAYLARI
İş Bankası, Mart ayı boyunca geçerli olacak bir kampanya düzenliyor. Kampanya kapsamında, İş Bankası kartları ile 250 TL ve üzeri tek seferlik alışveriş yapan müşteriler, toplamda 150 TL MaxiPuan kazanabilecekler. Kampanyaya, tüm İş Bankası Maximum ve Maximiles bireysel kredi kartları ve MaxiPara kartları dahil olmak üzere, farklı günlerde yapılan ödemeler için geçerlidir. Kampanya, mobil temassız ödeme yöntemini kullanan müşterileri de kapsıyor. Android 5.0 ve üzeri cep telefonlarına sahip olan İş Bankası müşterileri, Maximum Mobil veya İşCep uygulamaları üzerinden temassız ödeme yaparak kampanyaya dahil olabilirler. Maksimum Mobil uygulaması üzerinden "Kartlarım" menüsüne girerek, istenilen kartın temassız özelliklerini etkinleştirebilirler. İşCep uygulaması ise "Kartlar- Mobil Temassız Ödemeler" veya "Ödeme Yap- Mobil Temassız Ödemeler" menüsü üzerinden temassız ödeme yapma imkanı sunar. Kampanyaya katılmak isteyen müşteriler, Maximum Mobil veya İşCep mobil uygulamalarını kullanarak "Kampanyalar" bölümüne girip ilgili kampanyaya "Katıl" butonuna tıklamaları gerekiyor. Kampanya süresince istenilen zaman katılım sağlanabilir. Kampanya kapsamında kazanılan MaxiPuanlar, 06 Nisan 2023 tarihinde kullanıcının kartına yüklenecektir. MaxiPuanların geçerlilik süresi ise 31 Mayıs 2023 olarak belirlenmiştir. Kampanya boyunca sadece mobil temassız işlemler için 250 TL ve üzeri harcamalarda MaxiPuan kazanılabilir ve toplamda 150 TL MaxiPuan kazanma limiti bulunmaktadır. Mobil temassız kart, başarılı bir şekilde oluşturulduktan sonra hemen kullanılabilir. 750 TL'nin altındaki işlemlerde şifre oluşturulması gerekmezken, 750 TL ve üzeri tüm işlemlerde kart şifresi girilmesi gerekmektedir. İş Bankası müşterileri, bu kampanya fırsatını değerlendirerek kredi kartı alışverişlerinde tasarruf edebilir ve MaxiPuan kazanabilirler.