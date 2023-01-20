Cüzdanınızda o para varsa dikkat! Değeri tamı tamına 85 bin TL! 200 TL ile anında servet kazanabilirsiniz! Hemen kontrol edin, o detayı gören zengin olacak...













Para uzmanı uyardı

"Paranın üzerinde işlem yapmak suçtur"

Hatalı basım imajı çizip para kazanmak istiyorlar

Devlet tarafından basılan paraların bazılarında hatalı basım meydana gelebiliyor. 5 liradan 200 liraya kadar her birimde meydana gelen bu yanlışlık koleksiyoncular tarafından ilgi görüyor. Dolayısıyla cebinizdeki hatalı para sizi başka bir servetin sahibi yapabiliyor. Paralarının ön yüzünün sağ üst köşesinde bulunan rakamlarda bir tane sıfır az yazıldığı takdirde para sahipleri hemen koleksiyonerlerle iletişime geçiyor. Mersin'de ise bu olayın örneği yaşandı. İşte konuya ilişkin detaylar...Olay Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Yeni Ömerli Mahallesi Langen Bulvarı'nda elektrik-elektronik tamirciliği yapan esnaf Ramazan Öztürk, müşterisinden aldığı 200 lirayı sahte zannetti. Bunun üzerine soluğu bankada alan adam, banka görevlilerinin parayı incelemesinden sonra paranın sahte değil baskı hatası olduğu öğrenildi. Yaşadıklarını kameralara anlatan Öztürk, ""Bir müşterimden aldığımı tahmin ettiğim paradan şüphelendim. Elimdeki 200 TL'lik banknotu bankaya götürdüm. Sahte olup olmadığını sorduk. Banka yetkilileri paranın sahte değil, hatalı olduğunu söyledi. Hatalı para koleksiyonu olan kişilerin ilgisini çekti" dedi.Nümistat ve Yazar Necati Doğan, son zamanlarda banknotların üzerinde bazı rakamların kimyasal maddelerden dolayı silindiğini bildirdi. Bu yöntemle de hatalı paralara koleksiyon değeri katılıyor. Doğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda tedavüldeki banknotların 9.emisyon para grubunda yer aldığını, bu grupta da 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 lira olacak şekilde 6 banknotun olduğu bildirildi. Doğan, konuya ilişkin şunları dile getirdi: "Son dönemde basında, sıfırı olmayan bazı banknotların hatalı basıldığına dair iddialar yer alıyor. Bu paralar hatalı basılmıyor. Banknotların değerini gösteren rakamlardan özellikle sondaki sıfırlar holografik şeridin üzerine denk geliyor. Bu rakamlar kimyasallarla silinip, paranın hatalı basım olduğu iddia ediliyor. Buradaki amaç, hatalı basım iddiasıyla banknota koleksiyon değeri kazandırıp, yüksek bedellerle satabilmek."Nümismatik uzmanı yani eski para ve madalyaların tarihi ve tanımıyla ilgilenen bilime mensup kişi Doğan, bu bilim ile uğraşanları hatalı banknotlara ilişkin uyardı: ""Yaklaşık 40 yıldır para ve madalya konusunda çalışıyorum. Bu konuda 18 kitap yazım, ilk defa bu kadar hatalı basım para iddialarıyla karşılaşıyorum. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun gereği paraların üzerinde işlem yapılması suç. Burada bir işlem söz konusu, bunu yapanlar suç işliyor."Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde seyyar midye satıcısı olan Levent Dal, hatalı basıldığını düşündüğü 50 lirayı bir koleksiyoncuya satmak istiyor. 37 yaşındaki satıcı, müşterisinden aldığı paranın üzerinde eksik sıfır olduğunu anlar anlamaz sahte olduğunu düşündü. Bunun için gittiği bankada ise paranın sahte değil hatalı basım olduğunu öğrendi. Ayrıca bu parayı koleksiyonculara satabileceğini duyan Dal, para koleksiyoncularına elindeki bu parayı satmak istiyor. 23 senedir midyecilik yapan Dal, konuya ilişkin olarak "Ben Burhaniye'nin Ören semtinde midye satıyorum. Bundan 3 ay evvel, yazın 50 lira para almıştım. Paralarımı sayarken 50 liranın üzerinde sıfırın eksik olduğunu anladım. Sonra parayı alıp bankaya gittim. Oradaki arkadaşlar bana bu paranın sahte değil hatalı basım olduğunu söyledi. Daha sonra ise bu paraların koleksiyoncular tarafından ilgi gördüğünü duydum. Bu yüzden pazarlığa açığım" dedi.