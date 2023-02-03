Cüzdanınızdaki 5 50 ve 100 TL servetinizin anahtarı olabilir! O detaya yüzbinlerce lira para ödüyorlar: Biri de sizde olabilir!













YANLIŞ BASILMIŞ MADENİ PARALARIN DEĞERİ NEDİR?

Bazı banknotlarda merkez bankası yazım hataları olabilir. Bu paralar koleksiyoncular tarafından aranır. Ceplerinde yazım hatası olan vatandaşlar bozuk paraları satışa çıkardı.Defolu basılmış banknotlar dikkat çekmeye devam ediyor. İnternetten yüklü miktarda para alındığını gören vatandaşlar cüzdanlarını kontrol ediyor.Paralarda baskı hataları olabiliyor. Hatalı basılan banknotlar da insanların dikkatini çeker.Bazen sıfırlar bozuk paranın sağ üst köşesine yazılması gerekiyormuş gibi yanlış basılabilir. Bu hata 5-10-20-50 ve 100 TL'lik banknotlarda daha sık oluyor.Cüzdanlarında yanlış basılan madeni paraları gören vatandaşlar, önce parayı sahte zannediyor. Ama gerçek daha sonra ortaya çıkacaktır. Yanlış basılmış notlar herkesin cebine girebilir. Baskı hatalarından dolayı bu kusurlu madeni paralar için yüksek ücretler alınmaktadır. Madeni para koleksiyoncuları baskı hatalarını yakından izler. 5-10-50-100 TL sağ üst köşedeki baskı hatasından dolayı bozuk paralar daha değerlidir. Koleksiyonerlerden biri olan madeni paralar da baskı hatalarıyla ayırt edilir. Bir yazım hatası nedeniyle bu madeni paraların değeri artacak. Her ülkenin merkez bankalarının bastığı banknotlarda bazı hatalar var. Bu madeni paralarla karşılaşan insanlar, paranın gerçek değerini görünce hayrete düşüyor. Bu dikkat çekici paralar koleksiyonerlere binlerce liraya satılıyor.