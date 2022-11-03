CV'de olması gereken programlar nelerdir? CV'de önem verilen hususlar







E-POSTA PROGRAMLARI

SOSYAL MEDYA PROGRAMLARI







-BUFFER: Zamanlama programı olarak kullanılan bu program gönderileri önceden planlayıp gün içerisinde ki hatırlatmalarda etkili olmaktadır. Marka üzerindeki kontrolü de elinde tutmaktadır. -HOOTSUİTE: Büyük sosyal ağlar için kullanılan ve planlamada etkili olan bu program içerisinde birden fazla kullanıcı da barındırmaktadır. SOHBET VE VİDEO PROGRAMLARI

SOSYAL MEDYA FAYDALARI

CV'lerde dikkat edilen bazı hususlar arasında bilgisayar programları da yer almaktadır. İşverenin dikkat ettiği programlar ise belli başlıdır. Bu nedenle CV'lerde yer alması gereken bilgisayar programlarını siz değerli okurlarımız ile paylaştık. İşte detaylar...Mesaj göndermek ya da almak için kullanılan e posta programları mesajların saklanmasında ya da dosya ekleme durumlarında devreye girer. Bu programlar kişi yöneticisi olarak kullanılıp şirket üzerindeki çeşitli departmanlarda görev alanların bilgilerinin saklanmasında yardımcı olur.Sosyal medya üzerinde ki yönetimi dengelemek için kullanılan programlarda müşterinin etkileşiminde etkili olmaktadır. Ücretsiz olarak kullanılan sosyal medya programları ise şöyledir;En sık kullanılan sohbet ve video programları Skype, Zoom, Google Hangouts olurken avantajları ise dünyanın her yerinde insanlarla iletişim geçilmesini sağlar.-İletişim becerilerini kuvvetlendirme -BT becerilerinin göstermenin iyi bir yoludur -Yaratıcılık ve problem çözmenin gösterilmesine yardımcı olur -Ekip çalışmasında liderlik ve insiyatif göstermek için tercih edilir.