CV'de olması gereken programlar nelerdir? CV'de önem verilen hususlar

CV'lerde dikkat edilen bazı hususlar arasında bilgisayar programları da yer almaktadır. İşverenin dikkat ettiği programlar ise belli başlıdır. Bu nedenle CV'lerde yer alması gereken bilgisayar programlarını siz değerli okurlarımız ile paylaştık. İşte detaylar...
E-POSTA PROGRAMLARIMesaj göndermek ya da almak için kullanılan e posta programları mesajların saklanmasında ya da dosya ekleme durumlarında devreye girer. Bu programlar kişi yöneticisi olarak kullanılıp şirket üzerindeki çeşitli departmanlarda görev alanların bilgilerinin saklanmasında yardımcı olur.
SOSYAL MEDYA PROGRAMLARI
Sosyal medya üzerinde ki yönetimi dengelemek için kullanılan programlarda müşterinin etkileşiminde etkili olmaktadır. Ücretsiz olarak kullanılan sosyal medya programları ise şöyledir;