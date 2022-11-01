Cyle Larin'in büyük hayal kırıklığı!







Cyle Larin Belçika'da umduğunu bulamadı







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte karmaşık bir süreç yaşayan Cyle Larin, uzun süren pazarlıklar neticesinde siyah beyazlılar ile anlaşamamıştı.Beşiktaş ile yollarını ayırmasının ardından bir sonraki adresinin neresi olacağı büyük bir merak konusu haline gelen Cyle Larin, yeni sezon öncesinde Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge ile sözleşme imzalamıştı.Belçika ekibinde sezon başından bu yana toplamda 10 karşılaşmada süre alan Kanadalı golcü bu maçlarda yalnızca 1 gollük katkı sağlayarak büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı...