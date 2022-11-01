SPOR
01 Kasım 2022 - 14:10

Cyle Larin'in büyük hayal kırıklığı!

Beşiktaş ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte geçtiğimiz sezon sonunda takımdan ayrılan Cyle Larin transfer olduğu kulüpte umduğunu bulamadı.

SPOR
01 Kasım 2022 - 14:10
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Cyle Larin'in büyük hayal kırıklığı!


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte karmaşık bir süreç yaşayan Cyle Larin, uzun süren pazarlıklar neticesinde siyah beyazlılar ile anlaşamamıştı.

Cyle Larin Belçika'da umduğunu bulamadı

Beşiktaş ile yollarını ayırmasının ardından bir sonraki adresinin neresi olacağı büyük bir merak konusu haline gelen Cyle Larin, yeni sezon öncesinde Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge ile sözleşme imzalamıştı.



Cyle Larin BJK

Belçika ekibinde sezon başından bu yana toplamda 10 karşılaşmada süre alan Kanadalı golcü bu maçlarda yalnızca 1 gollük katkı sağlayarak büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı...

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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