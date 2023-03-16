CZN Burak'ın annesine rüşvet cezası şoku! Çapa Tıp Fakültesi'nde ortalık karıştı: Tutuklama...







TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI







SAVCILIKTAN ÜÇ KİŞİ İÇİN CEZA İSTENDİ

‘KOMPLO KURULDU’

Gündemde yer alan rüşvet davaları üzerine gelişmeler yaşanırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine Çapa Tıp Fakültesi cerrahi uzmanı Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura ve birçok kişi üzerinden hastalardan rüşvet aldıkları iddiaları gündeme geldi. Hasta yakınlarından alınan paraları Yasin Şimşek ve Didem Bozbura organize ettiği belirtildi.Tam bu esnada polis suçüstü yaparken Şimşek, gözaltına alındığı bilgisi verildi. Bu durumda ise Şimşek, telefonla arayan Didem Bozbura, bu kişiye parayı alıp almadığı soruları soruldu. Şimşek tarafından aldım yanıtı gelirken daha önce alınan para ile toplamda 30 bin Kapalıçarşı'daki kuyumcuya götürülmesi gerektiği konusunda tembihlendi. Yapılan görüşmeler sonrasında ise Bozbura gözaltına alındığı bilgisi açıklandı. Sulh ceza hakimliği üç kişi için tutuklama kararına vardı.Rüşvet üzerine çıkan mahkemelerle beraber üç sanık hakkında açılan davada 11 kişi şikayetçi olarak bildirildi. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ederken Şubat ayının 10. duruşmada savcı mütalaası verildi. Prof. Bozbura’nın da olduğu esnada Yasin Şimşek’e verildiği kaydedildi.Dilekçede yer alan müvekkil kimseden bıçak parası adı altında para talebinde bulundu. Bu işlemlerin tümü Yasin Şimşek, tarafından gerçekleştilerek suçtan kurulmak adına Mazhar Alp Bozbura'ya eşine iftira atılarak bu nedenden ötürü somut olayda irtikap suçunun hiçbir suç olmadan müvekkili Prof. Bozbura’ya komplo kurulduğunu da iddia etti. bununla beraber sanıklardan olan Didem Bozbura, aynı zamanda CZN Burak'ın annesi olduğu bilgisi verildi.