D-100'de 3 otomobil kazaya karıştı: 1 yaralı













Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu İstanbul istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Dacia marka otomobil, sürücüsünün aracın kontrolünü kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazayı farkına varan 34 HL 4952 plakasına sahip BMW marka araç sürücüsü ise aracın hızını düşürdü. Bu sırada arkadan hızla gelen 41 AJV 145 plakasına sahip Fiat marka otomobil, önündeki araçları fark etmeyerek, BMW marka otomobile çarptı.