YAŞAM
01 Eylül 2022 - 16:58

D-100'de Lastiği Patlayan TIR Bariyere Girdi, Tonlarca Ağırlıktaki Demir Rulolar Yola DÜştü

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu’nda seyir halindeyken lastiği patlayan tır bariyere girdi.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 16:58
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D-100'de Lastiği Patlayan TIR Bariyere Girdi, Tonlarca Ağırlıktaki Demir Rulolar Yola DÜştü


Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken lastiği patlayan tır bariyere girdi. Sürücünün yaralandığı kazada tonlarca ağırlıktaki demir rulolar D-100'e düştü.


Kaza, D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus. A. idaresindeki 41 AİR 496 plakasına sahip Mercedes marka tırın, yol üzerinde seyir halindeyken lastiği patladı. Bunun üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, bariyere girdi. Kazada sürücü yaralanırken, tırda yüklü olan 10-14 ton arası ağırlıktaki 2 demir rulo D-100'e savruldu. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yollandı. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay mahalinde yaptı. Polis ekipleri ise yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı. Ardından ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yola savrulan demir rulolar, vinç ekiplerinin desteğin ile kaldırıldı. Yol üzerinde trafik akışı bir müddet kontrollü olarak sağlandı. Ruloların kaldırılmasının ardından ise trafik normal akışına döndü.




Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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