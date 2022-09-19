Kaza, D-140 karayolu Bedilkazancı kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 54 DL 085 plakasına sahip otomobil kavşakta dönüş için yavaşladı. Bu esnada arkadan gelmekte olan 41 AIZ 830 plakasına sahip otomobil, kavşakta dönüş yapmak için yavaşlayan otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola refüjü aşan 41 AIZ 830 plakasına sahip otomobil karşı yöndeki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza esnasında karşı şeridin boş olması ise daha büyük bir kazanın önüne geçti. Herhangi bir yaralananın olmadığı kazada araç üzerine parasal zarar gerçekleşti.
YAŞAM
19 Eylül 2022 - 16:44
D-140'da yavaşlayan otomobile çarparak karşı şeride geçti
Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 karayolunda kavşakta yavaşlayan otomobile çarpan otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu esnada karşı şeridin boş olması ise daha büyük bir kazanın önüne geçti.
YAŞAM
19 Eylül 2022 - 16:44
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