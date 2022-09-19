D-650’de meydana gelen zincirleme kaza kamerada













Dün gece saatlerinde Arifiye ilçesi D-650 Karayolu Kumbaşı Mahallesi mevki Adapazarı istikametinde kamyon, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve 2 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Meydana gelen kazada, otobüste yolcu olarak bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri yollandı. Olay yerine gelen sağlık personelleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk etti. Meydana gelen kaza sebebiyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre trafik tek şeritten sağlanırken araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Ekipler kazaya ilişkin tahkikat başlattı.Kamyon, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile 2 otomobilin karıştığı ve 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, 2 otomobilin benzin istasyonunda çıkmaya çalıştığı esnada bir kişinin D-650 Karayolu'ndan gelen otobüsü durdurmak için el işareti yapması, otobüsün yolcuyu kazanmak için durduğu esnada aynı yönden yolu ortasından gelen kamyonun önce otobüse akabinde de iki otomobile çarpması yer aldı. Daha alındıktan sonra vatandaşların olay mahaline koşması ve durumun ihbar edilmesi sonrasında ambulansın gelmesi görülüyor.