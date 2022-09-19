YAŞAM
19 Eylül 2022 - 06:40

D-650'de zincirleme kaza: 3 hafif yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 kara yolunda kamyon, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında otobüste yolcu olarak bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 06:40
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D-650’de zincirleme kaza: 3 hafif yaralı

Arifiye ilçesi D-650 kara yolu, Kumbaşı Mahallesi mevki, Adapazarı istikametinde kamyon, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve 2 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Meydana gelen kazada, otobüste yolcu olarak bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri yollandı. Olay yerine gelen sağlık personelleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Meydana gelen kaza sebebiyle karay olunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre trafik tek şeritten sağlanırken araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Ekipler kazaya ilişkin tahkikat başlattı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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