SAĞLIK
11 Eylül 2022 - 08:48

D Vitamini eksikliği kanserin seyrini kötüleştiriyor

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, D vitamininin başta kemik sağlığı olmak suretiyle bir çok hastalığın seyrinde önemli role mevcut olduğunu belirterek, “Son dönemde Covid enfeksiyonunun gidişatında kritik önemi olduğu öne sürülen D vitaminin, bağırsak ve meme kanseri gibi birçok kanser ile ilişkisi ortaya konulmuştur” dedi.

SAĞLIK
11 Eylül 2022 - 08:48
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D Vitamini eksikliği kanserin seyrini kötüleştiriyor


Prof. Dr. Coşkun, Milano'da geçtiğimiz günlerde tamamlanan 31. Avrupa Dermatoloji Akademisi kongresinde D vitamini düşük düzeyde olan cilt kanserli hastalarda yaşam sürelerinin daha kısa olduğunu gösteren bir çalışma yayınlandığını bildirdi. Coşkun, “Ines Gracia Darder tarafından sunulan bu çalışmada melanomu olan 264 hastanın analizinde, D vitamini 10 ng/ml altında olan hastalarda, bu düzeyin 10' un üzerinde olanlara göre yaşam süresinin 2 kat daha kısa olduğu gösterildi” dedi.

D vitamini sağlığımız için oldukça önemli olduğunu hatırlatan Coşkun, “Eksikliğinde meme, prostat gibi bazı kanserlerin gelişme riski artıyor. Yine yumurtalık kanserinin yayılmasını önleyebileceğine yönelik son zamanlarda bir çalışma yayınlanmıştı. Bu çalışmada belki ilk kez kanser tanısı alan hastalarda D vitamini düzeyinin yaşam süresini etkileyebileceği gösterilmiş oldu. Bu çalışmadaki sonuçların daha detaylı olarak araştırılması ve diğer kanserler içinde benzer araştırılmalar yapılması gerekiyor. Bu süreçte tıpkı sağlıklı bireyler gibi kanser hastalarının da D vitamini düzeylerinin kontrol edilmesi ve gerekli durumlarda takviye yapılması çok önemli” dedi.



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