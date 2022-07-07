Netflix platformunda 12 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan Da 5 Bloods Filmi yeniden gündeme geldi. Netflix orijinal yapımı olan filmin konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimler merak konusu oldu. İzleyiciler arama motorlarından sık sık filmle ilgili araştırmalar yaparak Da 5 Bloods filmini yeniden gündeme taşıdı. 2020 yılında yayınlanan filmim oyuncu kadrosunda Delroy Lindo, Jonathan Majors ve Clarke Peters gibi isimler yer almaktadır. Süresi 2 saat 35 dakika olan filmin türü ise dramdır.
MEDYA
07 Temmuz 2022 - 11:38
Da 5 Bloods film konusu ve oyuncuları
Netflix orijinal filmi Da 5 Bloods gündemde sıkça araştırılan yapımlar arasında yerini aldı. Filmi izlemeden önce oyuncu kadrosunda kimlerin olduğunu ve filmin konusunu merak edenler araştırma yapmaya başladı. Da 5 Bloods filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Gibi sorular merak konusu oldu. İşte Da 5 Bloods filminin detayları…
MEDYA
07 Temmuz 2022 - 11:38
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