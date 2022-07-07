MEDYA
07 Temmuz 2022 - 11:38

Da 5 Bloods film konusu ve oyuncuları

Netflix orijinal filmi Da 5 Bloods gündemde sıkça araştırılan yapımlar arasında yerini aldı. Filmi izlemeden önce oyuncu kadrosunda kimlerin olduğunu ve filmin konusunu merak edenler araştırma yapmaya başladı. Da 5 Bloods filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Gibi sorular merak konusu oldu. İşte Da 5 Bloods filminin detayları…

MEDYA
07 Temmuz 2022 - 11:38
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Da 5 Bloods film konusu ve oyuncuları


Da 5 BloodsNetflix platformunda 12 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan Da 5 Bloods Filmi yeniden gündeme geldi. Netflix orijinal yapımı olan filmin konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimler merak konusu oldu. İzleyiciler arama motorlarından sık sık filmle ilgili araştırmalar yaparak Da 5 Bloods filmini yeniden gündeme taşıdı. 

2020 yılında yayınlanan filmim oyuncu kadrosunda Delroy Lindo, Jonathan Majors ve Clarke Peters gibi isimler yer almaktadır. Süresi 2 saat 35 dakika olan filmin türü ise dramdır. 



 

Da 5 Bloods filminin konusu

Spike Lee’nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Delroy Lindo, Jonathan Majors ve Clarke Peters yer almaktadır. Vietnam Savaşı’na katılan 5 Afro-Amerikalının hikayesi beyaz perdeye yansıtılmıştır. Savaşın ardından yıllar geçtikten sonra bu beş savaş gazisi yeniden bir araya gelir. Gazilerin buluşma amacı birbirlerine olan özlemleri değildir. Savaş sırasında hayatını kaybeden manga komutanlarının mezarını ve gömülü olan bir altın hazinesini bulmak için bir araya gelen gaziler birlikte Vietnam’a giderler. Gömdükleri altınların yerini bulmaya çalışan grup, aynı zamanda geçmişteki savaşın hatıralarıyla da yüzleşmek zorunda kalacaktır. 

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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