Finans
03 Şubat 2023 - 23:59

Dağ gibi biriken faturalara taksit çözümü! Tek seferde değil, yavaş yavaş ödeyin: Bu banka resmen duyurdu!

Kara kışın gelmesiyle kombiler açıldı, ama vatandaş el yakan faturalardan şikayetçi. Bazı vatandaşlar yüksek gelen faturalarını düzenli olarak ödeyemiyorlar. Bu nedenle faturaların taksitli olarak ödenmesi gündem oldu. İşte haberin detayları...

Finans
03 Şubat 2023 - 23:59
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Dağ gibi biriken faturalara taksit çözümü! Tek seferde değil, yavaş yavaş ödeyin: Bu banka resmen duyurdu!
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Vatandaş bu soğuk günlerde faturalardan korkmadan ısınmak istiyor. Ülke olarak ekonomik sıkıntıda olduğumuz şu günlerde bir de vatandaşı biriken faturalar bunaltmış durumda. Buna en iyi çözüm faturaların taksitle ödenmesiydi, bunun için gerekli adımlar atılıyor. Detaylar haberimizde...

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DOĞAL GAZ FATURALARINDAN YAKA SİLKENLERE MÜJDELİ haber VERİLDİ! +4 TAKSİT AVANTAJI İLE ÖDEYEBİLECEKSİNİZ!



Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle birlikte doğal gaz tüketim fiyatındaki keskin yükseliş hem ülkemiz hem de dünya için önemli bir enerji sorunu olarak görülmüş ve doğalgaz faturalarındaki artış da ekonomik yavaşlama karşısında tüketicileri düşündürmüştür. Hava durumu Şubat başına kadar ortalamanın üzerinde seyrederken sıcaklıklar hafta başından itibaren hızla düşerek kombilerin çalışma sıcaklığını yükseltti. Kombileri çalıştırırken korkan vatandaşlar, şimdiden gelecek aya ait faturaların derdinde.

Son olarak 1 Eylül 2022'den itibaren doğalgaz tüketim fiyatına yapılan zam, diğer bölgelerdeki yüksek faiz oranlarının alım gücünü düşürmesi nedeniyle vatandaşları oldukça zor durumda bırakmaya başladı. Bu durumun içinden çıkamayan ancak soğuk nedeniyle ısınmak zorunda kalan vatandaşlar, aylık faturalarını ödemeye devam ederken biraz daha rahat dolaşabilmenin alternatif yollarını aramaya başladı. O sırada müdahale eden İGDAŞ, detayları paylaşarak şunları söyledi: bazı bankalarla doğalgaz faturalarını taksitlendirebilmek için anlaşmalar yapmıştı.

İGDAŞ’TAN YENİ ANLAŞMA DUYURUSU!

Vatandaşların ısınma ihtiyaçlarını giderirken stres yaşamalarını da engellemeyi amaçlayan İGDAŞ, yeni bir duyuru yayınladı. İGDAŞ, şubat ayından bu yana 16 banka ile faizsiz taksitlendirme konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.

TÜRKİYE İŞ BANKASI TAKSİTLİ DOĞAL GAZ FATURASI KAMPANYASI!

Türkiye İş Bankası, İGDAŞ ile yapılan anlaşma kapsamında doğalgaz faturalarının faizsiz taksitlendirilebileceğini, 100 TL üzerindeki faturaların ise 4 taksit imkânı ile Türkiye iş bankası internet bankacılığı ekranları, İGDAŞ kasa ve İGDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden ödenebileceğini söyledi.

DOĞAL GAZ FATURASI ÖDEMELERİNE HALKBANK’TAN +4 TAKSİT İMKANI!

Kamu bankası Halkbank, İGDAŞ ile yaptığı iş birliği kapsamında doğal gaz faturalarını dört vadeye kadar faizsiz taksitlendirebileceğini belirterek, kampanyanın 31 Mayıs'a kadar devam edeceğini bildirdi. Kampanyadan yararlanabilmek için fatura tutarının en az 100 TL olması gerektiğine dikkat çeken Halkbank, ödemeden hemen önce İGDAŞ 3404'e SMS gönderilmesi gerektiğini söyledi.

TEB İGDAŞ DOĞAL GAZ FATURASI KAMPANYASI!

İGDAŞ ile anlaşmaya varan bir diğer banka da Türk ekonomi Bankası oldu. CepteTEB Mobil uygulaması üzerinden yapılan doğalgaz faturası ödemelerinin üçe ayrılabileceğini belirten Türk Ekonomi Bankası, ödemeden hemen önce GAZ yazıp 4616'ya kısa SMS göndereceklerini açıkladı.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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