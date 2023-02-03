Dağ gibi biriken faturalara taksit çözümü! Tek seferde değil, yavaş yavaş ödeyin: Bu banka resmen duyurdu!

Vatandaş bu soğuk günlerde faturalardan korkmadan ısınmak istiyor. Ülke olarak ekonomik sıkıntıda olduğumuz şu günlerde bir de vatandaşı biriken faturalar bunaltmış durumda. Buna en iyi çözüm faturaların taksitle ödenmesiydi, bunun için gerekli adımlar atılıyor. Detaylar haberimizde...
DOĞAL GAZ FATURALARINDAN YAKA SİLKENLERE MÜJDELİ haber VERİLDİ! +4 TAKSİT AVANTAJI İLE ÖDEYEBİLECEKSİNİZ!
Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle birlikte doğal gaz tüketim fiyatındaki keskin yükseliş hem ülkemiz hem de dünya için önemli bir enerji sorunu olarak görülmüş ve doğalgaz faturalarındaki artış da ekonomik yavaşlama karşısında tüketicileri düşündürmüştür. Hava durumu Şubat başına kadar ortalamanın üzerinde seyrederken sıcaklıklar hafta başından itibaren hızla düşerek kombilerin çalışma sıcaklığını yükseltti. Kombileri çalıştırırken korkan vatandaşlar, şimdiden gelecek aya ait faturaların derdinde. Son olarak 1 Eylül 2022'den itibaren doğalgaz tüketim fiyatına yapılan zam, diğer bölgelerdeki yüksek faiz oranlarının alım gücünü düşürmesi nedeniyle vatandaşları oldukça zor durumda bırakmaya başladı. Bu durumun içinden çıkamayan ancak soğuk nedeniyle ısınmak zorunda kalan vatandaşlar, aylık faturalarını ödemeye devam ederken biraz daha rahat dolaşabilmenin alternatif yollarını aramaya başladı. O sırada müdahale eden İGDAŞ, detayları paylaşarak şunları söyledi: bazı bankalarla doğalgaz faturalarını taksitlendirebilmek için anlaşmalar yapmıştı.