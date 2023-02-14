Dağ gibi borçları silip süpüren destek o bankadan! 200 bin TL'ye kadar nakit desteği almak için şubeye akın akın gidiyorlar: Faizler göz doldurdu!

Devletin desteği ile yeni duyurulan kampanyaya ilk etapta Vakıfbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası katıldı. Her gün yeni kampanyalar çıkaran bankaların bu sefer konuştuğu sayılar dudak uçuklattı. İşte yeni borç kapatma kredisi ve detayları...
YENİ BORÇ KAPATMA KREDİSİ ŞOK ETKİSİ YARATTI!
Her geçen gün artan geçim sıkıntısı ve düşen alım gücü vatandaşı zorlamaya devam ediyor. Geçimlerini sağlayamayan vatandaşların çoğu biriken borçları için kredilere yöneliyor. Kamu ve özel bankalardan gelen bu yeni haber
vatandaşa müjde niteliğinde! Yeni duyurulan borç kapatma kredisi 200 bin TL ile tüm borçlarınızı tek seferde kapatmanızı sağlıyor.
BORÇ KAPATMA KREDİSİNİN BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK
Borç kapatma kredisinin başvurusu için seçtiğiniz bankanın şubesinden bizzat başvuruda bulunabilirsiniz. T.C. kimlik ile yapılan başvurularda ise herhangi bir gelir belgesine bakılmaksızın 50 bin TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz. Şubeye gidemiyorsanız da online olarak başvuru bilgilerine ulaşabilirsiniz. Kredinin verilme şartlarından birinin de bankanın bizzat müşterisi olmak olduğunu unutmamak gerekir. Bunun nedeni ise kredi
başvurunuzun sonucunda ödeme bankanın bizzat kendi hesabından yapılacak olmasıdır. Bunun yanında Garanti Bankası'ndan yapacağınız başvurularda internet bankacılığından da yararlanabilirsiniz. Kredi başvurusunun sonunda sonuçlandırmalar hızlıca gerçekleşmektedir. Kendinize uygun bulduğunuz bankadan başvuru yaparken ayrıca vade seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz. Daha detaylı bilgilere şube personellerinden ulaşabilirsiniz.