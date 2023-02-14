Dağ gibi borçları silip süpüren destek o bankadan! 200 bin TL'ye kadar nakit desteği almak için şubeye akın akın gidiyorlar: Faizler göz doldurdu!

Kamu bankalarından ve özel bankalardan vatandaşlara destek verilmeye devam edilirken yeni proje Garanti Bankası, Vakıfbank ve Ziraat bankasından geldi. Kredi, kredi kartı ya da farklı borçları biriken vatandaşların imdadına yetişildi. 200 bin TL'ye kadar düşük faizli borç kapatma kredisi müjdesi verildi. Vatandaşların her geçen gün artan maliyetlerle beraber borçlarının büyümesiyle bankalar yeni kampanyalarını duyurmaya başladı. Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank aracılığıyla uygun ödeme tablosunu çıkararak borç kapatma kredisi alabilirsiniz.
BORÇ KAPATMA KREDİ BAŞVURUSU200 bin TL borç kapatma kredisi kullanabilmek için hangi banka ile çalışma istiyorsanız onun şubesine giderek başvuruda bulunabilirsiniz. TC kimlik ile beraber başvurular yapılırken gelir belgesi şartı olmadan 50 bin TL'ye kadar ödeme imkanı sunuldu. 200 bin TL'ye varan borç kapatma kredisi için gelir belgesi ise zorunlu hale getirildi.
BORÇ KAPATMA KREDİ ŞARTLARI NELERDİR? Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası tarafında borç kapatma kredisi sunulurken uygun faiz imkanıyla beraber fırsatlar sunuldu. Borç kapatma kredisi başvurusu sonuçlanan kişiler krediyi kullanacağı banka üzerinden hesap açması gerekir. Garanti Bankası’ndan gerçekleştireceğiniz borç kapatma kredisi başvurusu için de internet bankacılığı ya da şubeye giderek başvuru yapabilmektesiniz. Tüm bankalarda yaptığınız borç kapatma kredisi başvurusunu hızlı bir şekilde sonuca varır.