Dağ gibi borcu birikenler dikkat! Bu kampanya borçları silip süpürecek: Tek bir şartı var

Bankalar yeni yılla birlikte müşterileri için yeni kredi paketleri hazırlamaya başladı. Bankalar arasında gelişen bu yarış hem çalışanları hem de emeklileri sevindirdi. İhtiyaç kredisi adı altında bir çok kampanyalar başlatan özel bankalar, özellikle maaşlı çalışanlar ve emekliler için birçok kazançlı kredi paketi sunuyor. Peki, hangi bankalar borç kapatma kredisi veriyor? İşte yanıtı..
2023 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi olan tüm müşterilere borç kapatma kredisi veren bankaların başında Yapı Kredi, ING, Akbank geliyor. Bu bankaları sırasıyla İş Bankası, TEB, Finansbank ve Garanti Bankası takip ediyor. Tüm bankaların borç kapatma kredilerinde faiz oranları düşürülmüştür. Kredi koşullarını sağlayan ve bankalarından maaş alan müşterilerin bankalar tarafından düzenlenen alacak kapatma işlemlerinden faydalanması öngörülmektedir.