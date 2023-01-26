Kredi
26 Ocak 2023 - 13:15

Dağ gibi borcu birikenler dikkat! Bu kampanya borçları silip süpürecek: Tek bir şartı var

Bankalar, özellikle maaşlı çalışanlar ve emekliler için yeni "borç konsolidasyonu" programları düzenliyor. Bu bağlamda Yapı Kredi, ING, Akbank'ın yanı sıra İş Bankası, TEB, Finansbank ve Garanti Bankası uygun ödeme koşulları ile borç konsolidasyonu kredileri sunulmaktadır. İşte bankaların borç kapatma kredileri hakkında detaylı bilgiler..

Kredi
26 Ocak 2023 - 13:15
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Dağ gibi borcu birikenler dikkat! Bu kampanya borçları silip süpürecek: Tek bir şartı var
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Bankalar yeni yılla birlikte müşterileri için yeni kredi paketleri hazırlamaya başladı. Bankalar arasında gelişen bu yarış hem çalışanları hem de emeklileri sevindirdi. İhtiyaç kredisi adı altında bir çok kampanyalar başlatan özel bankalar, özellikle maaşlı çalışanlar ve emekliler için birçok kazançlı kredi paketi sunuyor. Peki, hangi bankalar borç kapatma kredisi veriyor? İşte yanıtı..

hangi bankalar borç kapatma kredisi veriyor



2023 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi olan tüm müşterilere borç kapatma kredisi veren bankaların başında Yapı Kredi, ING, Akbank geliyor. Bu bankaları sırasıyla İş Bankası, TEB, Finansbank ve Garanti Bankası takip ediyor. Tüm bankaların borç kapatma kredilerinde faiz oranları düşürülmüştür. Kredi koşullarını sağlayan ve bankalarından maaş alan müşterilerin bankalar tarafından düzenlenen alacak kapatma işlemlerinden faydalanması öngörülmektedir.

BORÇ KAPATMA KREDİ BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?

Banka borç birleştirme kredisi kullanmak isteyenler. Size en yakın Yapı Kredi, ING, Akbank, İş Bankası, TEB, Finansbank ve Garanti Bankası şubelerinden başvuru yapabilirsiniz.

Kimliğinizi göstermeniz ve başvurunuzun onaylanması halinde krediniz anında hesabınıza geçecektir.

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