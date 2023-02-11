Dağ gibi borcu birikenler dikkat: Bunu yapanın borcu sıfırlanacak!

Vatandaşlar internet üzerinden borç kapatma kredisi çekebilecekleri kurumları araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda müjdeli bir haber de PTT aracılığıyla yapıldı. Peki PTT borç kapatma ödemesi nasıl alınır? Faiz oranları ne kadar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
PTT BORÇ KAPATMA KREDİSİ BAŞLADIPTT yaptığı duyuruda kampanya kapsamında emekli vatandaşların borçlarını kapatabilmesi için kredi imkanı sağlayacak. Emekli vatandaşlar için düzenlenen borç kapatma kredisi için uygun faiz oranları ve ödeme planları vatandaşa sunulacak. PTT emekli vatandaşlar için verilen kredinin en dikkat çeken yanlarından biri de düşük faiz oranlarının olması. Kampanya kapsamında kredi kartı ya da başka bankalara kredi borcu olan vatandaşlara PTT aracılığıyla kredi çekebilecekler.
PTT aracılığıyla verilecek olan uygun faiz oranlı kredi vadesi 36 ay olarak belirlenecek. Bu krediden faydalanmak isteyen emeklilerin PTT şubelerine giderek başvuru yapmaları gerekiyor. PTT tarafından emekli vatandaşlara borç kapatma kredisi olarak sunulan kredinin vadesi 36 ay, faiz oranı ise yüzde 3.09 olarak belirlendi. Kampanyadan sadece emekli vatandaşların faydalanabileceği de öğrenildi. Borçlarını kapatmakta zorlanan ve borçları biriken emekli vatandaşlar için düzenlenen kampanyada diğer kurumlara olan borçlar kapatıldıktan sonra borçların tek elde toplanma şansı verilecek. 36 ay vadeli olarak sunulan kredinin detaylarını öğrenerek başvuru oluşturabilmek için en yakın PTT şubesine gitmek gerekiyor.