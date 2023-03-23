EKONOMİ
23 Mart 2023 - 19:45

Dağ gibi trafik borcu birikenlere müjde! Hem siliniyor hem indirim geliyor: 4 bin liralık borç 1000 TL'ye düşecek

Trafik cezalarında yapılandırmalar yasalaşırken hem enflasyon farkında indirim haberi verildi. Borçların faizlerinin silinmesiyle beraber 4.538 TL borç 1871 liraya kadar ineceği belirtildi.

EKONOMİ
23 Mart 2023 - 19:45
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Dağ gibi trafik borcu birikenlere müjde! Hem siliniyor hem indirim geliyor: 4 bin liralık borç 1000 TL'ye düşecek


Hem siliniyor hem indirim haberleri gelirken dağ gibi trafik borcu olanlara müjdeler geldi. Trafik cezalarına yapılandırma fırsatı sunulurken trafik cezalarında peşin ödeme tercihi sağlanırken 4.538 TL'lik borcun yarısı resmen silinecek.

31 Mayıs tarihine kadar yapılandırmaya başvurular yapılırken borcundaki gecikme faizi silinirken Yİ-ÜFE hesaplanarak peşin ödemeyi seçenler Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90 oranı ödenmeyecek. 48 aya kadar taksit imkanı sunulurken ana para Yİ-ÜFE borca belirlenen katsayı eklentisi yapılır. Yasa, trafik cezaları dahil olurken idari para cezalarında peşin ödemelerinde ikinci imkan verildi. 30 Haziran tarihine kadar peşin ödemelerde ise para cezasında ise yüzde 25 indirim uygulanıyor.



Trafik cezaları

HANGİ BORÇLAR SİLİNECEK?

Yapılandırmalar üzerinden düzenlemelerinde farklılık sağlanırken vergi trafik cezası, öğrenim kredisi gibi alacaklar vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden önce 1 Ocak'la beraber ödenmemiş ve tüm tahsil daireleri itibariyle asli 2 bin TL ve altın bulunanların tahsili vazgeçilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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