Hem siliniyor hem indirim haberleri gelirken dağ gibi trafik borcu olanlara müjdeler geldi. Trafik cezalarına yapılandırma fırsatı sunulurken trafik cezalarında peşin ödeme tercihi sağlanırken 4.538 TL'lik borcun yarısı resmen silinecek. 31 Mayıs tarihine kadar yapılandırmaya başvurular yapılırken borcundaki gecikme faizi silinirken Yİ-ÜFE hesaplanarak peşin ödemeyi seçenler Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90 oranı ödenmeyecek. 48 aya kadar taksit imkanı sunulurken ana para Yİ-ÜFE borca belirlenen katsayı eklentisi yapılır. Yasa, trafik cezaları dahil olurken idari para cezalarında peşin ödemelerinde ikinci imkan verildi. 30 Haziran tarihine kadar peşin ödemelerde ise para cezasında ise yüzde 25 indirim uygulanıyor.
EKONOMİ
23 Mart 2023 - 19:45
Dağ gibi trafik borcu birikenlere müjde! Hem siliniyor hem indirim geliyor: 4 bin liralık borç 1000 TL'ye düşecek
Trafik cezalarında yapılandırmalar yasalaşırken hem enflasyon farkında indirim haberi verildi. Borçların faizlerinin silinmesiyle beraber 4.538 TL borç 1871 liraya kadar ineceği belirtildi.
EKONOMİ
23 Mart 2023 - 19:45