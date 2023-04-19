Dağ yürüyüşçüsünü öldüren ayı yakalandı













JJ4 GÖRÜLDÜĞÜ YERDE ÖLDÜRÜLECEKTİ

5 Nisan’da İtalyan Alpleri’ndeki Caldes kasabası yakınlarında koşan dağ yürüyüşçüsü Andrea Papi, bir ayı tarafından ölümcül bir şekilde saldırıya uğradı ve bölgede korku ve öfkeye yol açtı. İtalyanlar, Andrea Papi'nin ölümü karşısında şaşkınlığa uğradılar. Saldıran ayının JJ4 olarak bilinen 17 yaşında bir ayı olduğu tespit edildikten sonra, yetkililer onun durdurulması için bir emir verdi.Dişi ayının görüldüğü yerde vurulması emri daha sonra askıya alındı ve JJ4 bir vahşi yaşam merkezine götürüldü. Ancak ayıya ne yapılacağına henüz karar verilmedi. Eyalet valisi Maurizio Fugatti basın toplantısında, "Ayıyı hemen oracıkta öldürmek isterdik," dedi ve önümüzdeki ay yapılacak duruşmada mahkeme kabul ederse, sonunda iptal edileceğini de sözlerine ekledi.Andrea Papi, son yıllarda bir ayı tarafından öldürülen bilinen ilk İtalyan oldu. JJ4'ün ebeveynleri, "Life Ursus" Avrupa koruma projesi kapsamında Slovenya'dan kuzey İtalya'ya getirilmişti. 2020'de Peller Dağı'nda yürüyüş yapan bir baba ve oğluna saldırmış ve yaralamışlardı.