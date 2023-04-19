Dağhan Külegeç dünya evine girdi













SADE BİR NİKAHLA EVLENDİLER

Oyuncu Dağhan Külegeç güzel haberi instagram hesabından paylaşımı ile açıkladı. 2007-2011 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Kavak Yelleri dizisi ile birlikte üne kavuşan Külegeç, geçen haftalarda nişanlısı Tuğba Aytaş ile ilişkilerinin yedinci yılını kutladı. 43 yaşında olan oyuncu Külegeç, "6. yaşımızı bitirdik, 7’ye bastık" sözleri ile yıl dönümlerini kutlamıştı.Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş, 7 yıl süren birlikteliklerini evliliğe taşıdı. İkili, mütavazı bir nikahla Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde evlendi. Çift nikahta gelinlik ve damatlık giymemeyi tercih etti.