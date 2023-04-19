Oyuncu Dağhan Külegeç güzel haberi instagram hesabından paylaşımı ile açıkladı. 2007-2011 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Kavak Yelleri dizisi ile birlikte üne kavuşan Külegeç, geçen haftalarda nişanlısı Tuğba Aytaş ile ilişkilerinin yedinci yılını kutladı. 43 yaşında olan oyuncu Külegeç, "6. yaşımızı bitirdik, 7’ye bastık" sözleri ile yıl dönümlerini kutlamıştı.
MAGAZİN
19 Nisan 2023 - 21:23
Dağhan Külegeç dünya evine girdi
'Kavak Yelleri' dizisinde canlandırdığı 'Efe' rolü ile akıllara kazınan Dağhan Külegeç, nişanlı olduğu Tuğba Aytaş ile evlendi.
MAGAZİN
19 Nisan 2023 - 21:23