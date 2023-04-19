MAGAZİN
19 Nisan 2023 - 21:23

Dağhan Külegeç dünya evine girdi

'Kavak Yelleri' dizisinde canlandırdığı 'Efe' rolü ile akıllara kazınan Dağhan Külegeç, nişanlı olduğu Tuğba Aytaş ile evlendi.

MAGAZİN
19 Nisan 2023 - 21:23
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Dağhan Külegeç dünya evine girdi


Oyuncu Dağhan Külegeç güzel haberi instagram hesabından paylaşımı ile açıkladı. 2007-2011 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Kavak Yelleri dizisi ile birlikte üne kavuşan Külegeç, geçen haftalarda nişanlısı Tuğba Aytaş ile ilişkilerinin yedinci yılını kutladı. 43 yaşında olan oyuncu Külegeç, "6. yaşımızı bitirdik, 7’ye bastık" sözleri ile yıl dönümlerini kutlamıştı. 

Dağhan



 

SADE BİR NİKAHLA EVLENDİLER

Dağhan Külegeç ile Tuğba Aytaş, 7 yıl süren birlikteliklerini evliliğe taşıdı. İkili, mütavazı bir nikahla Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde evlendi. Çift nikahta gelinlik ve damatlık giymemeyi tercih etti. 

EDİTÖR
İpek BAL
İpek BAL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ