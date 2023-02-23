Güvenilir bir kılıf üreticisi ve 3D sanatçısı Ian Zelbo tarafından sağlanan CAD dosyaları, yaklaşan iPhone 15 Pro'nun tasarımı ve özelliklerinde bazı önemli değişiklikleri gösteriyor.
TEKNOLOJİ
23 Şubat 2023 - 23:00
Daha 14'ü konuşulurken iPhone 15 yeni tasarım detayları sızdırıldı... İphone 15 görünümü işte böyle olacak
Akıllı telefon dünyasının en çok ilgi çeken ismi olan iPhone, yeni serisi iPhone 15’e kavuşmaya git gide daha fazla yaklaşıyor. İPhone 15 tasarımının sızdığı iddia ediliyor. Ian Zelbo tarafından sağlanan CAD dosyaları bu iddiayı güçlendiriyor. İşte detaylar...
TEKNOLOJİ
23 Şubat 2023 - 23:00
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İPHONE 15 PRO'NUN ÖZEL RENDERLARI ORTAYA ÇIKTI Güvenilir bir kılıf üreticisi ve 3D sanatçısı Ian Zelbo, yaklaşan iPhone 15 Pro'nun özel renderlarını ortaya çıkardı. CAD (bilgisayar destekli tasarım görüntüsü) modeli kaynak gösterilerek sağlanan bu renderlar, Apple'ın bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülecek bayrak gemisi akıllı telefonunun tasarımı ve özelliklerinde bazı önemli değişiklikleri gösteriyor. Renderlara dayalı olan CAD dosyaları, Asya'daki fabrikalara telefon kılıflarını lansmandan önce hazırlamaları için Apple tarafından verilir. Bu hamlenin arkasında yatan sebep, cihaz piyasaya sürüldüğünde kılıfların hazır olmasını sağlamaktır. Görsellere bakıldığında en dikkat çekici değişiklik, Lightning portundan USB-C'ye geçiş olarak görülüyor. Bu, Apple'ın 2012'den beri iPhone'larda ve çoğu aksesuarında kullandığı özel konektörden büyük bir ayrılık oluşturacak. Bu değişiklik, Avrupa Birliği'nin tüm akıllı telefonlar ve cihazlar için ortak bir şarj standardı önerme baskısından kaynaklanıyor. Ancak Apple'ın MFi programı için onaylanan kablolarla sınırlı kalabilir, bu da veri transfer hızları ve şarj hızları için etkili olacaktır. Diğer bir değişiklik ise camın ve metal çerçevenin kenarlarındaki eğriliğe odaklanıyor. Cam kenarlarda hafifçe eğimli olacak, böylece çerçevede daha sorunsuz bir geçiş amaçlanmış. Çerçevenin kendisi de önceki modelden daha kavisli. Bu değişiklik, telefonu tutmayı daha rahat hale getirecek ve yanlışlıkla dokunmaya karşı da önlem olacaktır. Renderların ortaya çıkmasıyla birlikte, yaklaşan iPhone 15 Pro'nun özellikleri ve tasarımı hakkında güçlü bir fikir edinmiş olduk. iPhone 15 Pro'nun lansman tarihi henüz açıklanmamış olmasına rağmen, Apple'ın bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürmesi bekleniyor. Görünen o ki, Apple bu sefer bir adım öne geçmek istiyor ve yenilikleri çok daha erken bir tarihte müşterilerine sunmak için çalışıyor.
İPHONE 15 PRO'NUN ÖZEL RENDERLARI ORTAYA ÇIKTI Güvenilir bir kılıf üreticisi ve 3D sanatçısı Ian Zelbo, yaklaşan iPhone 15 Pro'nun özel renderlarını ortaya çıkardı. CAD (bilgisayar destekli tasarım görüntüsü) modeli kaynak gösterilerek sağlanan bu renderlar, Apple'ın bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülecek bayrak gemisi akıllı telefonunun tasarımı ve özelliklerinde bazı önemli değişiklikleri gösteriyor. Renderlara dayalı olan CAD dosyaları, Asya'daki fabrikalara telefon kılıflarını lansmandan önce hazırlamaları için Apple tarafından verilir. Bu hamlenin arkasında yatan sebep, cihaz piyasaya sürüldüğünde kılıfların hazır olmasını sağlamaktır. Görsellere bakıldığında en dikkat çekici değişiklik, Lightning portundan USB-C'ye geçiş olarak görülüyor. Bu, Apple'ın 2012'den beri iPhone'larda ve çoğu aksesuarında kullandığı özel konektörden büyük bir ayrılık oluşturacak. Bu değişiklik, Avrupa Birliği'nin tüm akıllı telefonlar ve cihazlar için ortak bir şarj standardı önerme baskısından kaynaklanıyor. Ancak Apple'ın MFi programı için onaylanan kablolarla sınırlı kalabilir, bu da veri transfer hızları ve şarj hızları için etkili olacaktır. Diğer bir değişiklik ise camın ve metal çerçevenin kenarlarındaki eğriliğe odaklanıyor. Cam kenarlarda hafifçe eğimli olacak, böylece çerçevede daha sorunsuz bir geçiş amaçlanmış. Çerçevenin kendisi de önceki modelden daha kavisli. Bu değişiklik, telefonu tutmayı daha rahat hale getirecek ve yanlışlıkla dokunmaya karşı da önlem olacaktır. Renderların ortaya çıkmasıyla birlikte, yaklaşan iPhone 15 Pro'nun özellikleri ve tasarımı hakkında güçlü bir fikir edinmiş olduk. iPhone 15 Pro'nun lansman tarihi henüz açıklanmamış olmasına rağmen, Apple'ın bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürmesi bekleniyor. Görünen o ki, Apple bu sefer bir adım öne geçmek istiyor ve yenilikleri çok daha erken bir tarihte müşterilerine sunmak için çalışıyor.
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