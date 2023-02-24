Daha 3 yaşındayken Hülya Avşar'ın ısırığına maruz kalmıştı! Baha Bayırlı'nın son hali herkesi şaşırttı







BAHA BAYIRLI'NIN SON HALİ







İŞTE BAHA BAYIRLI'NIN SON HALİ



Türkiye'nin en çok seyredilen programlarından biri olan Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin küçük yıldızlarından Baha Bayırlı'nın şimdiki hali herkesi şok etti. Sevimliliği ve tatlığıyla herkesi kendine hayran bırakan Baha, yıllara meydan okudu. Son halini görenler "yok artık" dedi. İşte Baha Bayırlı'nın son hali...Bir döneme damgasını vuran Yetenek Sizsiniz Türkiye programında yer alan küçük yetenek Baha Bayırlı, 3 yaşında olmasına rağmen müziğe olan tutkusu adeta seyircileri kendisine hayran bırakmıştı.Hatta Hülya Avşar, Baha'nın tatlılığına dayanamayarak onun yanaklarını ısırmaya çalışmıştı.