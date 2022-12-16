Daha bugün karnı burnunda görüntülenmişti







Bebek gözüktü







Fenomen Dr.Doğaç ile aniden nikah masasına oturan güzel oyuncu Yağmur Ün’ün hamile iddialarının ardından bugün karnı burnunda fotoğrafları gündeme bomba gibi düşmüştü. Söz dizisinden sonra televizyon ekranlarından uzaklaşan ve bir anda nikah masasına oturan ve sessiz sedasız kameralardan uzak duran güzel oyuncunun hamilelik iddiaları kulislerde konuşuluyordu. İddialara karşı sessizliğini koruyan güzel oyuncunun bu sabah karnı burnunda fotoğrafları yayınlanmış sosyal medyada gündem olmuştu.Henüz karnı burnunda fotoğrafları sosyal medyada gündemken güzel oyuncunun eşi sosyal medya hesabından bebeğin doğduğunu yüzünü gösterdiği bir fotoğraf ile duyurdu. Dr.Doğaç’ın sosyal medya hesabından bebeğini ‘üredim’ yazarak paylaşması bebeğin yüzünün görülmesinden daha çok dikkat çekeceğe benziyor.İşte Dr.Doğaç’ın bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurduğu o paylaşım.