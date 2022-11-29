Sinan Akçıl, Manisa Atatürk Spor Salonu'nda verdiği konserinde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Şehir buluşmaları kapsamında 1 gün öncesinden kente giderek öğrencilerle vakit geçiren şarkıcı, stüdyoya giderek öğrencilerle şarkı söylemeyi de ihmal etmedi.
MAGAZİN
29 Kasım 2022 - 16:03
Daha önce böylesi görülmedi! Sahnede 'Yoruldum' diyen Sinan Akçıl'a öyle bir şey fırlatıldı ki! Hiç tereddüt etmeden ağzına attı
Şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz akşam Manisa'da konser verdi. Konser esnasında yorulduğunu dile getiren şarkıcıya seyirci mesur macunu fırlatınca ortaya eğlenceli anlar çıktı. İşte, Sinan Akçıl'ın dikkat çeken konseriyle ilgili detaylar...
MAGAZİN
29 Kasım 2022 - 16:03
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