MAGAZİN
29 Kasım 2022 - 16:03

Daha önce böylesi görülmedi! Sahnede 'Yoruldum' diyen Sinan Akçıl'a öyle bir şey fırlatıldı ki! Hiç tereddüt etmeden ağzına attı

Şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz akşam Manisa'da konser verdi. Konser esnasında yorulduğunu dile getiren şarkıcıya seyirci mesur macunu fırlatınca ortaya eğlenceli anlar çıktı. İşte, Sinan Akçıl'ın dikkat çeken konseriyle ilgili detaylar...

MAGAZİN
29 Kasım 2022 - 16:03
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Daha önce böylesi görülmedi! Sahnede 'Yoruldum' diyen Sinan Akçıl'a öyle bir şey fırlatıldı ki! Hiç tereddüt etmeden ağzına attı


Sinan Akçıl, Manisa Atatürk Spor Salonu'nda verdiği konserinde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Şehir buluşmaları kapsamında 1 gün öncesinden kente giderek öğrencilerle vakit geçiren şarkıcı, stüdyoya giderek öğrencilerle şarkı söylemeyi de ihmal etmedi.

SAHNEDE MESİR MACUNU YAĞMURU

Konser esnasında herkesi şaşırtan bir olay meydana geldi. "İlk defa bir konserde bu kadar yoruluyorum resmen enerjim kalmadı" sözlerini kullanan şarkıcıya öğrenciler bir anda mesir macunu fırlattı.



 sinan akçıl manisa konseri

TEREDDÜT ETMEDEN YEDİ

Öğrencilerin bu beklenmedik hareketi karşısında Akçıl'ın verdiği tepki ise yüzleri güldürdü. Sahneye fırlatılan macunlardan birisini alarak yiyen sanatçı, "Size helal olsun sahneye telefon ve başka şeyler atmaya son. Artık sahneye yöresel ürünler atın" diyerek konsere devam etti.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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