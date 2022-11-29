Daha önce böylesi görülmedi! Sahnede 'Yoruldum' diyen Sinan Akçıl'a öyle bir şey fırlatıldı ki! Hiç tereddüt etmeden ağzına attı







SAHNEDE MESİR MACUNU YAĞMURU







TEREDDÜT ETMEDEN YEDİ

Sinan Akçıl, Manisa Atatürk Spor Salonu'nda verdiği konserinde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Şehir buluşmaları kapsamında 1 gün öncesinden kente giderek öğrencilerle vakit geçiren şarkıcı, stüdyoya giderek öğrencilerle şarkı söylemeyi de ihmal etmedi.Konser esnasında herkesi şaşırtan bir olay meydana geldi. "İlk defa bir konserde bu kadar yoruluyorum resmen enerjim kalmadı" sözlerini kullanan şarkıcıya öğrenciler bir anda mesir macunu fırlattı.Öğrencilerin bu beklenmedik hareketi karşısında Akçıl'ın verdiği tepki ise yüzleri güldürdü. Sahneye fırlatılan macunlardan birisini alarak yiyen sanatçı, "Size helal olsun sahneye telefon ve başka şeyler atmaya son. Artık sahneye yöresel ürünler atın" diyerek konsere devam etti.