Daha önce estetik yaptırdıysanız dikkat! Yargıtay'dan emsal karar çıktı!













Yargıtay, estetik ameliyat sonrası mağduriyet yaşayan insanlara umut veren bir karara imza attı. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, "ameliyat sonrası komplikasyon ve görüntü bozukluğuna sebep verilmesi hekim için kusurlu bir davranıştır" açıklamasını yaptı. İçtihat Bülteni'nden edinilen bilgilere göre, davacının avukatı aracılığıyla yapılan başvuruda, müvekkilinin 2012 yılında burun estetiği ameliyatı için bir hastaneye başvurduğu ve burada tanıştığı doktorun, müvekkilini burun ameliyatının yanı sıra yüz germe ve yağ alma ameliyatı yapmaya ikna ettiği belirtildi. Ancak ameliyat sonrasında sağ ve sol yüz arasında orantısızlık oluştuğu, sağ göz kapağının normale göre daha açık göründüğü, sağ gözünde sürekli olarak ciddi derecede yaşarma meydana geldiği ve karnından yağ alma operasyonları sonucunda karnının şekilsiz bir görünüme sahip olduğu ifade edildi. Müvekkilin bu nedenle kalıcı hasar aldığı ve iş yapamaz hale geldiği belirtilerek, 10.000 TL maddi tazminat ve 50.000 TL manevi tazminat talep edildi.Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, estetik ameliyatı sonrası ortaya çıkan komplikasyonlar ve görüntü bozukluklarının hekim için kusurlu bir davranış olduğuna dair emsal bir karara imza attı. Bir davada, 2012 yılında bir burun estetiği ameliyatı sırasında yanlışlıkla meydana gelen sonuçlardan dolayı mağdur olan davacının, doktor ve hastaneye karşı açtığı tazminat davasında davalıların avukatları, müvekkillerinin her türlü sorumluluğu yerine getirdiğini ve tazminat şartlarının oluşmadığını belirtmişlerdir. Mahkeme davayı reddetti, ancak davacı vekili karara itiraz ederek dosyayı temyiz etti.Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin vermiş olduğu karar, eksik araştırma sebebiyle bozuldu. Davacının burun, yüz germe ve yağ dokusu alınması isteklerinin, davalı doktor tarafından daha iyi bir görünüme kavuşturulacağı yönünde bir garanti verildiği düşünüldüğünde, hekimin eyleminin tıp kurallarına uygun olduğu yönündeki görüşün yeterli olmadığı belirtildi. Ayrıca, davacının isteklerinin karşılanıp karşılanmadığı, iddia edilen yüz germe ve karından yağ dokusu alma işlemlerinin ayıplı olup olmadığı, hekimin görevini yerine getirip getirmediği, komplikasyon olup olmadığı ve komplikasyon konusunda aydınlatma görevinin yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar, akademik kariyere sahip üniversitelerden seçilecek Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi konusunda uzman 3 kişilik bir bilirkişi heyeti tarafından muayene edilerek değerlendirilmeliydi. Bu nedenle, mahkeme kararı bozuldu ve uygun bir karar verilmesi için yeniden yargılama yapılması istendi. Bozmaya uyularak yapılan yargılamada, belirtilen kriterlere göre bir bilirkişi heyeti oluşturuldu ve rapora göre ret kararı verildi. Ancak, davacı vekili kararı temyiz etti.Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, Avrupa Biyotıp Sözleşmesi'ne atıfta bulunarak, hekimin ameliyat sonrası takiplerde ortaya çıkan komplikasyon ve görüntü bozukluğuna sebebiyet vermesinin kusurlu bir davranış olduğunu belirtti. Mahkemeye sunulan belgelerde sadece yüz gerdirme operasyonu ile ilgili kabul formunun bulunduğu, karın yağ aldırma ameliyatı ile ilgili kabul kaydına rastlanmadığına dikkat çekildi ve hastanın müdahale öncesinde komplikasyonlar hakkında bilgilendirilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi. Bilirkişi raporunda da ameliyat sonrası takiplerde meydana gelen komplikasyonların hekimin kusuru olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Mahkemece davacının maddi ve manevi tazminat talebinin kriterler esas alınarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Yargıtay'ın bu kararı, estetik ameliyat mağdurları için önemli bir emsal niteliğinde oldu.