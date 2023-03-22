EKONOMİ
22 Mart 2023 - 09:15

Daha önce hiç gelir testi yaptırmayanlar dikkat! Duyuru yapıldı: Borçlar silinecek!

Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için yeni bir duyuru yapıldı. Gelir testi yaptırmayan vatandaşların tarihi kaçırmaması gerekiyor! Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
22 Mart 2023 - 09:15
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Daha önce hiç gelir testi yaptırmayanlar dikkat! Duyuru yapıldı: Borçlar silinecek!
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Müşteriler borç yapılandırması ile ilgili araştırmalarına devam ederken SGK son uyarılarını yaptı. Peki gelir testi için son tarih ne? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SGK BİLDİRDİ

SGK tarafından bildirilen haberlere göre borç yapılandırması isteyen vatandaşlar için 31 Temmuz tarihine kadar gelir testi yaptırılması gerekiyor. 



Gelir Testi İçin Son Tarih

Daha önce hiç gelir testi yaptırmayan vatandaşlar bu tarihe kadar gelir testi yaptırarak hane başındaki kişi başı gelirin belirlenen rakam altında olmasıyla GSS prim borçları siliniyor. Aynı zamanda sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanma hakları oluyor. Gelir testi sonrasında 31 Ağustos tarihine kadar olan borçlardan gecikme cezası ve zammı alınmayacak. Gelir testi yaptırmak için son tarih 31 Temmuz olarak belirlendi. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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