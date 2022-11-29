Daha ucuz kredi hiçbir yerde yok! ING Bank 0,99 faizle 20.000 TL ihtiyaç kredisi dağıtacak!

Türkiye’de yükselen enflasyon rakamları nedeniyle hayat pahalılığı arttı. Vatandaşlar her ne kadar heyecanla maaş gününü bekleseler de aldıkları tutar yeterli olmuyor. Bu nedenle kredi kartı kullanımına da yoğun bir talep oldu. Bu noktada doğan nakit ihtiyaçları için ilk adres bankalar oluyor. Vatandaşlar her ne kadar bankalardan kredi kullanmakta çekimser davransa da bazı bankalar sunduğu faiz oranıyla kredi çekmeyi cazip kılıyor. Bankaların ihtiyaç kredisi kampanyaları açıklanmaya devam ediyor. Vatandaşlar aylık bütçelerine uygun taksitler ödeyebilecekleri ucuz kredi arayışına girdiler. Kredi çekerek nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler, bu süreçte bankaların hoş geldin kredi kampanyaları ile düşük faizli kredi kullanma imkanı yakalıyorlar.
ING Bank’tan 0.99 faizli ihtiyaç kredisi!
ING Bank’tan ihtiyaç kredisi için cazip bir fırsat duyuruldu. Bankadan yapılan açıklamaya göre hoş geldin kredisi paketi ile faiz oranları yüzde 0.99’a indi. ING Bank tarafından ihtiyaç kredilerine ilişkin yapılan açıklamada, 20 bin TL’ye kadar kullanılacak ihtiyaç kredinizi Turuncu Ekstra’lı olarak kullananlar nakit iade avantajından faydalanabilecek. Kredi faizi ne olursa olsun banka yüzde 0,99 oranında faiz yansıtacağını açıklıyor. Bunun için Turuncu Ekstra programına katılıp aylık harcamaların 1.250 TL’sini Turuncu Ekstra Banka kartı ile yapmak gerekiyor.
Bu kapsamda bankadan yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: “ 20.000 TL’ye kadar kullanacağınız ihtiyaç kredinizi Turuncu Ekstra’lı olarak kullanın, nakit iade avantajından faydalanın. Kredi faiziniz ne olursa olsun, %0,99 oranında yansısın. Bunun için, Turuncu Ekstra programına katılıp aylık harcamalarınızın 1.250 TL’sini Turuncu Ekstra Banka Kartınız ile yapmanız yeterli “ denildi. ING Bank’tan 20 bin TL ihtiyaç kredisi kullanımlarında 12 ay vade imkanı sunuluyor. Bu kampanyadan ilk kez ING’li olanlar ilk kredi kullanımında faydalanabiliyor.