Daha ucuzu hiçbir yerde yok! A101 indirim bombasını patlattı: 24,95 TL'ye satılacak!







A101 23 ŞUBAT 2023 KATALOĞU







Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber marketler üst üste indirim haberleri verirken A101 pek çok üründe indirim yaptığını duyurdu. A101 yine yaptı yapacağını dedirten bu indirim sayesinde neredeyse ürünler yarı fiyatına raflarda yerini aldı. Vatandaşların ilgisini çeken indirimli ürünler kataloğu fiyatları ve ürün bilgisi haberimizde yer almaktadır.HI-LEVEL 55″ Ultra HD WebOS Smart Led Tv 6.999 TLToshiba 43″ Full HD Smart Tv 5.799 TL Elton 32″ Uydu Alıcılı Android Smart Led Tv 2.599 TL Samsung Galaxy S20FE 256 GB Cep Telefonu 12.199 TL SEG CM 1012 10 Kg Çamaşır Makinesi 6.299 TL SEG KM IP 8000 A+ 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 7.599 TL Nehir Çay Kaşığı 8,95 TL Nehir Tatlı Kaşığı / Tatlı Çatalı 12,95 TL Nehir Yemek Kaşığı / Yemek Çatalı 14,95 TL Nehir Servis Gereçleri 55 TL Mini Ürünler 74,95 TL Desenli Latte Bardağı 24,95 TL Luminarc Opal Fırın Kabı 49,95 TLAhşap Servis Gereçleri 4’lü 39,95 TL Trend Saklama Kabı Uzun 19,95 TL Trend Saklama Kabı 3’lü 22,50 TL Erzak Kabı 1,7 Litre 16,50 TL Hazneli Sabunluk 9,95 TL Düzenleyici Çeşitleri 24,95 TL Manuel Doğrayıcı 69,95 TL Badya 34,50 TL Bambu Kapaklı Borosilikat Demlik 134,95 TL Bambu Kapaklı Borosilikat Kupa 24,95 TL Karma Plastik Ürünler 11,95 TL Desenli Matara 19,95 TL Metal Çocuk Matarası 350 ml 89,95 TL Motivasyon Matarası 39,95 TL Kütahya Porselen Tekli Ürünler 29,95 TL Keramika Kahvaltı Seti 19 Parça 249,95 TL Keramika Çift Renk Çerezlik 12,95 TL Paşabahçe 4 Parça Fincan Seti 119,95 TL Paşabahçe Kupa 2’li 49,95 TL Paşabahçe Changir Çay Bardağı 6’lı 29,95 TL Paşabahçe Allegra Su Bardağı 3’lü 49,95 TL Paşabahçe Generation Pasta Tabağı 6’lı 59,95 TL Paşabahçe Plastik Kulplu Bardak 2’li 29,95 TL Paşabahçe Kapaklı Cam Kase 2’li 54,95 TL Paşabahçe Tereyağlık 39,95 TL