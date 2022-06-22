Dakikalar içerisinde milyonluk soygun













İstanbul Ümraniye'de dün gece saatlerinde gerçekleşen hırsızlık olayında, bir teknoloji mağazasına yüzlerinde maske ile giren hırsızlar ellerinde bulunan levye ile mağazanın cam vitrinini kırdılar. Tanınmamak için şapka ve maske takan hırsızlar, camını kırdıkları vitrinde bulunan fiyatları yüksek olan laptop, ekran kartı, işlemci gibi elektronik eşyaları çaldılar.Mağazada sadece 3 dakika kalan hırsızlar bu sürede piyasa fiyatı 3 milyonu bulan ürünleri alarak kayıplara karıştı. Olayın polis ekiplerine intikal etmesiyle olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler etrafta kan izine rastladılar.Levye ile cam vitrinin kırdıkları esnada hırsızlardan birinin yaralanmış olabileceği olasılığı üzerinde bulunan polis ekipleri kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızların kimliklerinin tespt etmeye çalıştılar.Alarma rağmen hısızlık olayını gerçekleştirdiler.Öte yandan gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili konuşan teknoloji mağazasının müdürü Necati Özdağ hırsızlık olayını gerçekleştiren hırsızların ürünleri tanıyor olabileceğini ve daha önce bir keşifte bulunduklarını düşündüğünün belirtti. Mağazada bulunan en pahalı ürünlere yönelen hırsızların vitrinde bulunan ekran kartı ve laptoplara yönelik ürünleri tercih ettiklerinin ve çalınan ürünlerin piyasa fiyatının 3 milyona yakın olduğunu söyledi.Mağazayı açmak için sabah saatlernde geldiklerinde mağazanın dağılmış olduğunu ve camların kırık olduğunu gördüklerinde şok olduklarını aktardı.Mağazada maddi hasarın olduğunu belirten Özdağ mağazada güvenlik önlemlerinin alınmış olduğunu alarmın çalıştığı halde hırsızların kaçmayıp mağazanın kepengini kırarak içeri girererk hırsızlık olayınıgerçekleştirdiklerinin söyledi.