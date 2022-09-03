YAŞAM
03 Eylül 2022 - 19:42

Dalgaya rağmen denize girdi, boğulma tehlikesi geçirdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde olumsuz hava şartlarına ve dalgaya rağmen denize giren bir kadın, son anda boğulmaktan kurtarıldı. Cankurtaran ekiplerince denizden çıkartılan kadın hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 19:42
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Dalgaya rağmen denize girdi, boğulma tehlikesi geçirdi


Olay, Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi 12. kule yakınlarında oldu. Olumsuz hava şartları ve dalgaya rağmen denize giren Gonca C. isimli kadın, akıntıya kapılarak kendini boyu bir buçuk metreyi bulan dalgaların arasında buldu. Durumu farkına varan cankurtaran ekiplerince sudan çıkartılan kadın, ihbar üzerine olay mahaline gelen ambulans ile Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tüm gün sert karayel rüzgarının etkisi altında kalan ve iki metreyi bulan dalga olduğu halde vatandaşın denize girmeye çalışması ise dikkatlerden kaçmadı. Bazı vatandaşların da cankurtaran ekiplerinin uyarılarını dikkate almadığı görüldü. Saat 17.45 itibariyle de Karasu Kaymakamlığı'nca denize girişler cumartesi günü bir gün süreyle kısıtlandı.



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