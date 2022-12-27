SPOR
27 Aralık 2022 - 23:40

Dallas Mavericks, Tyler Dorsey'i serbest bıraktı. Avrupa piyasası kızıştı

Tyler Dorsey, yine başarısızlıkla sonuçlanan ikinci NBA deneyiminin ardından tekrardan Avrupa kıtasına dönmeye hazırlanıyor. Yunan skorerin talibi çok, ancak sahibi kim olacak, işte orası büyük bir soru işareti. Fenerbahçe Beko'nun da dahil olduğu yarışta, kimler yok ki... Eski takımı Olimpiakos, transfer bağımlısı Olimpia Milano, AS Monaco ve diğerleri...

SPOR
27 Aralık 2022 - 23:40
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Dallas Mavericks, Tyler Dorsey'i serbest bıraktı. Avrupa piyasası kızıştı


Tyler Dorsey, yine başarısızlıkla sonuçlanan ikinci NBA deneyiminin ardından tekrardan Avrupa kıtasına dönmeye hazırlanıyor. Yunan skorerin talibi çok, ancak sahibi kim olacak, işte orası büyük bir soru işareti. Fenerbahçe Beko'nun da dahil olduğu yarışta, kimler yok ki... Eski takımı Olimpiakos, transfer bağımlısı Olimpia Milano, AS Monaco ve diğerleri...

İlk adımı AS Monaco yaptı. Basında çıkan haberlere göre Yunan oyuncuya ilk teklifi ileten takım Fransa ekibi oldu. Jordan Llyod'un Madrid'de yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası markette oyuncu arayışına çıkan Monaco, Dorsey'e resmi teklifini iletti. 



Geçen seneye Unics Kazan'da başlayıp Rusya - Ukrayna savaşı sonrası ülkemizde Galatasaray NEF forması giyen Isaiah Canaan, yazın Komşu'ya transfer olmuştu. Komşu'daki performansı hiç kimseyi memnun etmedi. Dorsey'in yerini de dolduramamışken Canaan'ın kesilerek Dorsey'in Olimpiakos'taki eski yerini alması muhtemel senaryolardan biri.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise bu transferde Yunanistan Milli Takımı'nda başantrenörü olan Dimitris Itoudis'e güveniyor. Itoudis ile Dorsey'in ilişkisi şaibeli olsa da ikilinin geçmişinden dolayı Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlanıyor.

Tyler Dorsey, tercih edeceği takımı birkaç seviye yukarı çıkartacak hatta belki de şampiyon yapabilecek bir oyuncu. Avrupa'da geçerliliği olan biri ve kendini bu topraklarda kanıtladı. 

Dorsey yarışı iyice kızıştı. Bakalım, kazanan kim olacak...

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
Son Haberler
Atakaş Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu
Atakaş Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe mağlubiyetinin...
Fenerbahçe Kadıköy'de Atakaş Hatayspor engelini dört golle aştı, teknik direktör Jorge Jesus, maçın ardından galibiyeti değerlendirdi
Fenerbahçe Kadıköy'de Atakaş Hatayspor engelini dört golle aştı,...
Cristiano Ronaldo Junior, babasının ayak izlerini takip etmeye devam ediyor. Real Madrid'in prensi olmaya geliyor
Cristiano Ronaldo Junior, babasının ayak izlerini takip etmeye devam...
Kızılyıldız Başkanı Nebojsa Covic şok açıklamalarıyla Sırbistan gündeminde
Kızılyıldız Başkanı Nebojsa Covic şok açıklamalarıyla Sırbistan...
Fenerbahçe, Hatayspor engelini 4 golle aştı. Tekrar liderliğe yükseldi
Fenerbahçe, Hatayspor engelini 4 golle aştı. Tekrar liderliğe yükseldi
Anadolu Efes transferde gaza bastı. Beşiktaş Emlakjet'in genç oyuncusu Furkan Haltalı imzayı atmak üzere
Anadolu Efes transferde gaza bastı. Beşiktaş Emlakjet'in genç oyuncusu...
Dele Alli'nin hayatına dokunan top. Yıldız oyuncu, kaderini yeşil sahada çiziyor
Dele Alli'nin hayatına dokunan top. Yıldız oyuncu, kaderini yeşil...
Will Clyburn'ün tarihi gecesi galibiyetle sonuçlanmadı. Yıldız oyuncu derbide büyük yürek ortaya koydu
Will Clyburn'ün tarihi gecesi galibiyetle sonuçlanmadı. Yıldız oyuncu...
Lider Arsenal, evinde hata yapmadı, taraftarına yeni yıl hediyesini önden verdi
Lider Arsenal, evinde hata yapmadı, taraftarına yeni yıl hediyesini...
Novak Djokovic'in Avustralya vizesi hazır. Artık gözler 2023 takvim yılının ilk Grand Slam'inde
Novak Djokovic'in Avustralya vizesi hazır. Artık gözler 2023 takvim...
Tenisçiler ve Covid aşılarının yıldızı bir türlü barışmadı. Bu seferki skandalın başaktörü Camila Giorgi
Tenisçiler ve Covid aşılarının yıldızı bir türlü barışmadı....
Kasım ayında Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı görevinden ayrılan Giovanni Guidetti'nin milli arenada yeni adresi belli oldu. İtalyan Başantrenör, Sırbistan'ın yeni teknik patronu
Kasım ayında Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı görevinden ayrılan...
Alperen Şengün formanın hakkını vermeye devam ediyor. Milli oyuncu yine tarihe geçecek bir performansa imza attı
Alperen Şengün formanın hakkını vermeye devam ediyor. Milli oyuncu...
İstanbul derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko. Dimitris Itoudis ve öğrencileri, uzatma sonunda galibiyet koştu
İstanbul derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko. Dimitris Itoudis ve öğrencileri,...
AC Milan'ın efsane golcüsü Andrey Shevchenko, İtalya günlerini yad etti
AC Milan'ın efsane golcüsü Andrey Shevchenko, İtalya günlerini yad...