Dallas Mavericks, Tyler Dorsey'i serbest bıraktı. Avrupa piyasası kızıştı













Tyler Dorsey, yine başarısızlıkla sonuçlanan ikinci NBA deneyiminin ardından tekrardan Avrupa kıtasına dönmeye hazırlanıyor. Yunan skorerin talibi çok, ancak sahibi kim olacak, işte orası büyük bir soru işareti. Fenerbahçe Beko'nun da dahil olduğu yarışta, kimler yok ki... Eski takımı Olimpiakos, transfer bağımlısı Olimpia Milano, AS Monaco ve diğerleri... İlk adımı AS Monaco yaptı. Basında çıkan haberlere göre Yunan oyuncuya ilk teklifi ileten takım Fransa ekibi oldu. Jordan Llyod'un Madrid'de yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası markette oyuncu arayışına çıkan Monaco, Dorsey'e resmi teklifini iletti.Geçen seneye Unics Kazan'da başlayıp Rusya - Ukrayna savaşı sonrası ülkemizde Galatasaray NEF forması giyen Isaiah Canaan, yazın Komşu'ya transfer olmuştu. Komşu'daki performansı hiç kimseyi memnun etmedi. Dorsey'in yerini de dolduramamışken Canaan'ın kesilerek Dorsey'in Olimpiakos'taki eski yerini alması muhtemel senaryolardan biri. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise bu transferde Yunanistan Milli Takımı'nda başantrenörü olan Dimitris Itoudis'e güveniyor. Itoudis ile Dorsey'in ilişkisi şaibeli olsa da ikilinin geçmişinden dolayı Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlanıyor. Tyler Dorsey, tercih edeceği takımı birkaç seviye yukarı çıkartacak hatta belki de şampiyon yapabilecek bir oyuncu. Avrupa'da geçerliliği olan biri ve kendini bu topraklarda kanıtladı. Dorsey yarışı iyice kızıştı. Bakalım, kazanan kim olacak...