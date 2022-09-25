Damadın düğünden kaçması gelini vazgeçirmedi!













"Düğün pastasını tek başına kesti"





27 yaşındaki Cary Stead, damadın ortadan kaybolmasına rağmen düğünü iptal etmedi ve bütün gecenin tadını çıkardı. Cary Stead, nişanlısı Kallum Norton'ı en son düğünlerinden kısa bir süre önce gördü. Norton düğüne az bir zaman kala sırra kedem basarak ortadan kayboldu ama gelin düğün organizasyonundan vazgeçmek istemedi.Düğün sabahı dört yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle evlenemeyeceğini anlayan Stead, önce büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bir otelle anlaşılan ve yaklaşık 12 bin sterline mal olan düğünü iptal etmeyen gelin düğüne hazırlandı. Stead, "Bomba Gibiyim" şarkısıyla tek başına düğün salonuna girdi, düğün yemeğini sevdiği arkadaşları ve ailesiyle birlikte yedi, bir konuşma yaptı ve sonrasında düğüne katılanlarla eğlencenin tadını çıkardı.Düğün pastasını tek başına kesen ve sağdıçları, erkek kardeşleri ve babasıyla ilk kez dans eden Stead, düğününü aylar öncesinden planlamak için çok para harcadığını söyledi. Bu günün korkunç bir gün olarak hatırlanmasını istemedim. İyi ki de öyle yaptım" dedi.Gelin, nişanlısını en son düğünden önceki gece gördüğünü belirterek, "Ona ulaşmaya çalıştık ama cevap vermedi. Nedenini bile söylemedi. "Artık bir açıklama beklemiyorum, çok geç" dedi.